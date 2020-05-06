Москва, 6 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников назвал критерии госпитализации больных коронавирусной инфекции.

«Если у вас на протяжении нескольких дней держится температура выше 38 градусов и не помогают жаропонижающие лекарства. Если у вас нарастает одышка и вы обезвожены, то вам следует вызвать «скорую помощь», так как вы заразились коронавирусом», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество выявленных случаев коронавируса во всем мире достигает 3,6 миллиона. Заболевание унесло жизни более 257 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано 165 тысяч случаев заражения, более 1530 человек скончались. 21 тысяча человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.