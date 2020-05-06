Автомобиль загорелся в Донецке около здания РОВД



Донецк, 6 мая. В центре Донецка взорвался автомобиль, припаркованный у здания Ворошиловского районного отдела внутренних дел. Сообщения о ЧП появились в соцсетях и местных Telegram-каналах.

Глава администрации района Владислав Латынцев сообщил, что возле РОВД на улице Любавина сегодня утром действительно произошел инцидент с автомобилем. Однако, по словам чиновника, машина не взорвалась, а загорелась.

«Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС», — добавил он в комментарии Донецкому агентству новостей.

В пресс-службе МВД ДНР в свою очередь сообщили, что на месте происшествия работает следственная группа, устанавливая причины и обстоятельства возгорания.

Ранее, 4 мая, в столице ДНР произошел взрыв боевой гранаты. В результате один человек погиб, один был ранен. Полицейские по горячим следам задержали виновника взрыва. Им оказался ранее судимого мужчину 1974 года рождения.

Напомним, что с 2014 года на юго-востоке Украины идет гражданская война. Она началась после госпереворота в стране. Донецкая и Луганская народные республики отказались признавать легитимность новых киевских властей и заявили о своей независимости. Тогда Киев начал проводить против них так называемую антитеррористическую операцию, позже ее переименовали в операцию объединенных сил.

Решить конфликт пытаются участники контактной группы в Минске. Главным документом по деэскалации конфликта в Донбассе являются Минские соглашения, которые регулярно нарушаются со стороны ВСУ. Об этом ежедневно сообщают военные народных республик.

Сегодня представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, как ВСУ за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 200 боеприпасов.