Шойгу сообщил о выводе российских специалистов из Италии

Москва, 6 мая. Минобороны России 7 мая начнет выводить из Италии подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, которые помогали европейской стране бороться с пандемией. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Завтра начинаем вывод подразделений РХБ защиты из Италии. Прошу начальника Генерального штаба организовать торжественную встречу сводных отрядов», — заявил он.

Кроме того, министр попросил представить ему предложения по поощрению отличившихся врачей, военнослужащих и всех, кто проводил дезинфекцию в итальянских городах.

Российские специалисты прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом в марте, напоминает телеканал «360».

Более десятка военно-транспортных самолетов ВКС РФ доставили в находящуюся в критической ситуации страну не только профессионалов, но и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Россияне работали в одном из наиболее пострадавших от пандемии районов на севере Италии — в городе Бергамо и его окрестностях.

Итальянцы горячо приветствовали помощь со стороны Москвы. Они признались, что оказались поражены поддержкой России, которая не требует ничего взамен.

Итальянский певец Энцо Гинацци, более известный под псевдонимом Пупо, даже исполнил русский хит в благодарность РФ за помощь родной стране.