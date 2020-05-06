Москва, 6 мая. Российский актер театра и кино Максим Виторган признался, что режим самоизоляция оказал негативное влияние на его умственную активность.

По словам актера, на днях он отправился по делам на своем автомобиле, которым практически не пользовался с момента введение режима самоизоляции. Виторган признался, что перед поездкой он забыл заправить свой автомобиль бензином. В ходе поездки топливо закончилось и двигатель машины заглох.

«Выехав один раз за месяц в город, несколько потерял ощущение реальности. Не помню, было ли вообще у меня в жизни подобное, но... вот и случилось. Я блондинка. В плохом смысле этого слова. Всегда интересно узнавать про себя что-то новое. Но вообще-то глупость — короткий путь к счастью. Так что я на правильном пути», — написал Виторган на своей странице в Instagram.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,6 миллиона. Заболевание унесло жизни более 257 тысяч человек.

В России зарегистрировано 165 тысяч случаев заражения, более 1530 человек умерли. 21 тысяча человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.