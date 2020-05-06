Америке грозит голод из-за повального заражения COVID-19 на мясокомбинатах

Пандемия COVID-19, бушующая в США (1,2 млн зараженных, 71 тыс. умерших), оборачивается для ведущей западной державы совершенно неожиданными проблемами, о которых еще полгода назад трудно было даже помыслить. В одно из таких бедствий превращается зафиксированный в Штатах дефицит мяса.

Ведущие мясоперерабатывающие компании Америки не только вынуждены сворачивать продажи продукции за рубеж, но и обоснованно предупреждают о скорых перебоях со снабжением их товаром внутри самих США.

Как же так вышло, что одна из ключевых отраслей американской пищевой промышленности оказалась мишенью для коронавируса? Неужели болезнь, не поражающая ни коров, ни свиней, ни домашнюю птицу, в самом деле грозит стать «могильщиком» мясопереработки в США?

В этих вопросах разбирался обозреватель Федерального агентства новостей.

Удар по рабочим-мигрантам

Начнем с простейшей констатации: производство мясной продукции на планете в значительной степени монополизировано. За последнее десятилетие основными поставщиками мяса на мировой рынок выступали лишь четыре страны: США, Канада, Бразилия и Аргентина. В совокупности они производили более двух третей всего товарного мяса в мире.

Торговый диктат мясных монополистов определялся сразу несколькими факторами. Главный из них состоял в том, что такое производство сопряжено с предельно интенсивным использованием водных и пищевых ресурсов.

Достаточно сказать, что на изготовление 1 кг товарной говядины надо потратить около 15 тысяч литров пресной воды, на килограмм свинины — 6000 литров, а на курятину — 4300 литров. Большая часть этой воды уходит на полив, который обеспечивает производство сена, силоса или комбикормов, используемых в качестве пищи для объектов животноводства.

Самые высокие затраты на производство говядины сопряжены с тем, что так называемая «пищевая конверсия» у крупного рогатого скота самая низкая. На 1 кг прироста своего живого веса корова съедает 12,7 кг кормов, свинья — 5,9 кг, а курица — 2,3 кг.

Теперь становится понятным, почему на мировом мясном рынке господствуют четыре перечисленные выше страны: у них имеется достаточное количество водных ресурсов и свободных сельскохозяйственных земель, которые можно использовать для производства кормов для животноводства.

Однако этим их преимущество не ограничивается. В двух странах из этого короткого списка, в Канаде и США, хорошие природные условия несколько нивелируются высокой стоимостью рабочей силы. Но предприимчивые североамериканцы давно нашли выход из такой ситуации.

С одной стороны, входя во Всемирную торговую организацию, они оговорили свое право всячески субсидировать производство дешевого мяса. С другой стороны, почти полностью заменили местную рабочую силу на дешевых и бесправных трудовых мигрантов. Которые до последнего момента были согласны работать в тяжелейших условиях за считанные центы.

И как раз по этой социально незащищенной прослойке трудовой Америки нанес удар COVID-19.

Один на один с вирусом

Если посмотреть на последние данные о производстве мяса в США, то никаких сомнений в кризисе не останется: в апреле производство говядины там рухнуло аж на 25% по отношению к прошлому году, а свинина — на 15%.

Это уже привело к тому, что американские покупатели в панике начали штурмовать близлежащие супермаркеты, создав ажиотаж вокруг стремительно пустеющих мясных полок.

На эту тему пришлось даже высказаться Дональду Трампу. Он объявил мясоперерабатывающие заводы «критической инфраструктурой» и приказал им не прекращать производства мяса во время пандемии коронавируса.

Впрочем, это президентское заклинание в стиле «Сезам, не закрывайся!» не особо действенно: практически все мясоперерабатывающие заводы в Штатах являются частной собственностью. Контролируются они не президентом, а специализированными ведомствами, такими как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов (FDA) и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). А эти регулирующие инстанции уже неоднократно закрывали предприятия «мясных баронов» по весьма тривиальным причинам.

Приведем лишь самые наглядные примеры.

Основной мясокомбинат компании Smithfield Foods, крупнейшего производителя свинины в мире, закрыт уже более двух недель. Его главный корпус — это старое здание в городе Су-Фолс, штат Южная Дакота. Коридоры, лестницы, раздевалки, столовые, производственные линии — все узкое и крошечное, работники передвигались и трудились на комбинате буквально «плечом к плечу».

Американских граждан среди них было немного: на производстве говорили, кроме английского, еще на десяти языках. Многие работы оплачивались сдельно — и люди часто пренебрегали процедурами безопасности в пользу лишнего рабочего времени. Объявленные в такой обстановке меры дистанцирования, дезинфекция и дополнительные рукомойники с мылом и санитайзерами никак не помогли.

Итог: сначала заболел один из работников комбината, через неделю зараженных было 80 человек, через две недели — 644, а сейчас на мясокомбинате болеют уже свыше 800 человек. Двое заболевших скончались, два десятка работников находятся в критическом состоянии.

Стоит ли удивляться, что комбинат был закрыт по требованию CDC и FDA. Запустить его заново в ближайшее время нереально: повальное заражение COVID-19 отправило на больничные койки больше четверти его рабочей силы. При этом новая вспышка в случае возобновления работы комбината практически гарантирована, ведь работники вернутся в то же старое здание, рассадник инфекции.

Другой скандал разразился на мясокомбинате по переработке говядины JBS в Колорадо. Опять-таки, речь идет не о какой-то заштатной бойне: JBS USA Holdings является крупнейшим производителем говядины в мире.

Анонимно сотрудники этого предприятия еще в начале апреля неоднократно сообщали прессе, что на производственной линии нет ни дезинфекции, ни средств защиты, ни надбавок к зарплате, но есть риск потерять работу. В итоге половину апреля говядину на бойне разделывали люди с симптомами и диагнозом COVID-19 — ровно таким же образом, как и на свинокомплексе Smithfield.

Несмотря на бесправие, рабочие-мигранты собирались митинговать, но сложилось иначе. В конце апреля инспекторы СDC вместе с окружным департаментом здравоохранения начали проверку и по ее итогам «по-тихому» закрыли комплекс JBS до конца эпидемии, не дожидаясь сотен зараженных.

Зато Tyson Foods, главная птицефабрика в Штатах и ведущий производитель курятины в мире, тех самых «ножек Буша», пока что выкрутилась. Она предложила своим сотрудникам бонус в 500 долларов, если те будут исправно ходить на работу, несмотря на опасность заражения и предельно стесненные условия работы, не отвечающие санитарным нормам. На такие меры компания пошла только после смерти от COVID-19 пятерых своих сотрудников.

Впрочем, это не удержало бизнес от падения: Tyson Foods была вынуждена закрыть фабрику в штате Айова, где заразилось больше всего рабочих — 166 человек. Сегодня компания пытается драконовскими мерами сдержать заражение на предприятиях в Теннесси и Канзасе, но и там инфекция в любой момент может вырваться на свободу: на тамошних фабриках уже зафиксировано 90 и 77 случаев заражения коронавирусом.

Пытаясь защитить свой бизнес, Tyson даже нашла смелость выступить с официальным заявлением. Однако оно оказалось очень тусклым и сводилось к тому, что рабочих, конечно, жалко, «но если мы закроемся, то вы все, граждане, просто умрете с голоду».

Преувеличения тут нет: обычный рабочий Tyson обрабатывает около 80 кур каждую минуту своей смены и на деле кормит почти все Соединенные Штаты, попутно обеспечивая экспорт американской курятины еще в десяток стран мира.

Самодостаточная Россия

Стоит сказать, что в прошлом страны мира очень по-разному выстраивали подходы к своей продовольственной безопасности. Пока США и другие мясные экспортеры эффективно продавали мясо, многие государства охотно это мясо покупали — и не чувствовали никаких проблем. Так до поры до времени поступала и Россия.

Сейчас «мясных феноменов» родом из 1990-х, вроде тех самых «ножек Буша», на полках наших супермаркетов не встретишь. Задача обеспечения российского рынка отечественным товарным мясом достигнута еще несколько лет назад. На сегодня собственным мясом птицы в России обеспечивается 95–98% потребления, и даже по наиболее дефицитной говядине этот показатель составил без малого 91%.

Поэтому весьма вероятный мировой продовольственный кризис не должен стать для России неподъемным испытанием: наша страна готова решить его за счет внутренних ресурсов, с опорой на собственное сельское хозяйство.

А вот для целого ряда других стран весьма вероятный отказ главных экспортеров мяса от его свободной продажи на мировом рынке может стать крайне болезненным ударом. Более того, во многих из них такой сценарий рискует привести к белковому голоду для миллионов граждан. Попавшие в зависимость от США страны с разваленным производством мяса станут главными пострадавшими в этом кризисе. Среди них — Япония и Вьетнам, Мексика и Саудовская Аравия...

Но и население самих Штатов может столкнуться с самым настоящим голодом, если коронавирус продолжит разрушать производственные цепочки в сельском хозяйстве. Так что не исключено, что вскоре придет пора отправлять в США еду — подкормить несчастных американцев, чтобы они, чего доброго, не устроили у себя ядерный апокалипсис… Жди «ножек Путина», Америка!