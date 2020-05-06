В День Победы в 47 российских городах пройдут грандиозные воздушные парады

Невозможность из-за пандемии коронавируса провести 9 Мая привычные для каждого жителя нашей страны парады с участием войск, «Бессмертного полка» и зрителей будет компенсирована грандиозным воздушным представлением. Там, где не подведет погода, жители крупных городов смогут увидеть пролеты самолетов и вертолетов боевой авиации.

Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа, Северный флот и четыре российские заграничные военные базы проведут парад в воздухе, в котором примут участие более 600 летательных аппаратов.

В Западном военном округе воздушные парады пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Вологде, Твери, Нижнем Новгороде, Ярославле, Смоленске, Вязьме, Туле, Орле, Курске, Воронеже и Белгороде. В пролетах примут участие 137 самолетов и 78 вертолетов, в том числе в Москве пролетит 75 самолетов и вертолетов, в Санкт-Петербурге – 38, в Твери – 18.

Летчики Северного флота порадуют жителей Североморска и Мурманска. Здесь в воздухе покрасуются 14 самолетов и 3 вертолета. В обоих этих городах будет дан праздничный салют.

В Южном военном округе Военно-космические силы РФ покажут свою мощь в Севастополе, Керчи, Симферополе, Ейске, Новороссийске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Персиановском, Ставрополе, Волгограде, Астрахани, Грозном, Махачкале, Каспийске и Владикавказе. Здесь будет задействовано 113 самолетов и 76 вертолетов. Наибольшее число авиационной техники пройдет над Ростовом-на-Дону — 45 летательных аппаратов.

Воздушный парад в Центральном военном округе состоится в Екатеринбурге, Энгельсе, Казани, Самаре, Верхней Пышме, Новосибирске, Абакане и Кызыле. Здесь над зрителями пройдут 40 самолетов и 34 вертолета. В Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре будет дан праздничный салют.

Раньше всех воздушный парад пройдет в Восточном военном округе. Здесь будет задействовано 62 самолета и 28 вертолетов, которые пройдут над Владивостоком, Уссурийском, Хабаровском, Комсомольском-на-Амуре, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским, Биробиджаном, Белогорском, Читой и Улан-Удэ.

Помимо российских городов, воздушные парады будут проведены над российскими заграничными базами в Сирии, Армении, Киргизии и Таджикистане. Над авиабазой «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике пройдут 24 самолета и 6 вертолетов.

По информации Минобороны, в воздушных парадах примут участие бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160М, Ту-95МС, Су-34; истребители Су-30СМ, Су-35С, Су-57, МиГ-31БМ, а также новейший авиационный комплекс МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»; противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38Н; самолеты-заправщики Ил-78; авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50; штурмовики Су-25. Также будут показаны боевые вертолеты Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, Ка-29ТБ, транспортные Ми-26, Ми-8АМТШ, противолодочные Ка-27ПЛ. Все эти машины находятся на вооружении ВКС, армейской и морской авиации и постоянно задействуются в разного рода деятельности — от учений и оказания помощи во время различных природных и техногенных катастроф до выполнения задач по своему прямому назначению — борьбе против международного терроризма.