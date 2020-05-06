Сенатор Джабаров напомнил Эстонии, чем чревата «дружба с США против России»

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Эстония должна придерживаться собственной политики и не лезть в военные союзы против РФ.

Ранее пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны сообщила, что два американских стратегических бомбардировщика B-1 Lancer провели учебное бомбометание в воздушном пространстве Эстонии в рамках учений Североатлантического альянса «Весенний шторм». Сами маневры проводятся в Эстонии с 25 апреля по 8 мая.

Как заявляет министр обороны страны Юри Луйка, появление ракетоносцев ВВС США в воздушном пространстве Эстонии является «важным признаком того, насколько серьезно США воспринимают свою роль в защите Прибалтики».

«Соединенные Штаты являются одним из самых главных наших союзников. Я считаю особенно важным, чтобы стратегические бомбардировщики выполняли свои задачи, участвуя в наших учениях «Весенний шторм», — добавил министр.

По его словам, «Весенний шторм» — отличный пример того, как союзники могут проводить маневры и поддерживать боевую готовность союзных войск в период пандемии коронавирусной инфекции.

Комментируя участие американских стратегических бомбардировщиков в военных маневрах НАТО в Эстонии, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «Эстония сама себя делает мишенью для возможного ответного удара со стороны России».

«Если, не дай бог, начнется прямой конфликт между Россией и США, то союзники, которые готовы предоставить американцам свои территории для размещения ракет, аэродромы для базирования и заправки самолетов и т. д. — становятся потенциальными мишенями. Такие объекты берутся на карандаш и в случае обострения ситуации от них ничего не останется. Я не знаю, почему эти страны так желают того, чтобы кто-то над ними стоял. Сначала они были под зонтиком Советского Союза, сейчас им очень хочется быть под зонтиком Соединенных Штатов. Но разве нельзя просто жить совершенно спокойно? Никто же на них не нападает, никто не ущемляет. Чего они боятся? Если бы Россия хотела эти территории вернуть, она бы давно это сделала, но мы же их добровольно отпустили. А сейчас они изобретают нового врага в лице России, но это даже не наивно, это несерьезно», — говорит сенатор.

Отметим, ракетоносцы B-1 Lancer вылетели с авиабазы Эллсворт в американском штате Южная Дакота, после чего совершили 24-часовой перелет с дозаправкой в воздухе. После этого они и приняли участие в маневрах, подтвердив тем самым, что готовы защищать Прибалтику.

«Но я бы не доверял Вашингтону. Турция тоже раньше считала, что американцы — их союзники, но в трудный момент в Анкаре поняли, что США за них никогда не вступятся, ведь американцы заинтересованы только в обеспечении безопасности своей страны. Так что Эстонии следует обратить внимание на опыт Турции и Греции в данном вопросе. Никто им не поможет. Поэтому, чтобы жить нормально и спокойно, нужно вести дружескую политику, и самое главное — проявлять нейтралитет. А чем больше они будут водить в какие-то союзы, военные блоки, тем меньше шансов у них уцелеть. Так что дружба Эстонии с США против России может закончиться плачевно», — заключил сенатор.

Напомним, в учениях «Весенний шторм» изначально должны были принять участие более 10 тысяч военнослужащих из 14 стран НАТО, а также государств-партнеров альянса. Предполагалось, что Соединенные Штаты Америки пришлют для участия в маневрах около 1,5 тыс. военнослужащих из различных подразделений национальной гвардии Мэриленда и национальной гвардии Висконсина, а также подразделения морской пехоты.