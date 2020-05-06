Еврокомиссия дала прогноз по динамике ВВП России в 2020 году

Москва, 6 мая. Еврокомиссия резко ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за обвала нефтяных цен и замедления роста внутреннего спроса на фоне коронавируса. Об этом говорится в весеннем докладе Еврокомиссии.

Международная организация указывает в документе на резкий спад экономической активности в первом полугодии. По итогам 2020 года Еврокомиссия ожидает падения ВВП на 5% вместо ожидавшихся ранее 1,4% роста.

Как пишет РИА Новости, в 2021 году Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП на 1,6%, поскольку потребление, по мнению экспертов, будут сдерживать потеря доходов и неопределенность.

Ранее глава фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что принятые правительством РФ меры поддержки бизнеса начнут эффективно действовать в ближайшие дни. По его словам, уже заявленных мер достаточно для оказания помощи предприятиям.

Экс-зампред правительства РФ считает, что больше всего российским компаниям потребуется помощь государства в первые месяцы лета.

Он также высказал предположение, что кризис, вызванный эпидемией коронавируса, изменит модели поведения людей. При этом компании станут более консервативными, а экономика – менее конкурентной.

Нестабильность, по мнению Дворковича, приведет к разрыву цепочек поставок и созданию так называемых экономических островов, где будет наблюдаться чрезмерная локализация производства.