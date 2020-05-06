Абзалов спрогнозировал смягчение ограничительных мер в России

Политолог Дмитрий Абзалов высказал предположение, что президент России Владимир Путин вряд ли примет в среду решение о продлении в стране режима самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Однако можно ожидать смягчения некоторых ограничительных мер.

Ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, чего можно ожидать от грядущего совещания по реализации ранее принятых решений по борьбе с COVID-19. Прежде всего, что касается отмены или продления самоизоляции.

— Дмитрий Габитович, как считаете, существует ли вероятность того, что режим самоизоляции будет продлен еще на какое-то время?

— Решение сегодня, скорее всего, принято не будет. Если внимательно посмотреть на график зараженных, то мы увидим, что как бы в общероссийском формате, конечно, к плато не подошли. Но понятно, что есть отдельные регионы, которые к нему подошли. Кто-то уже даже и спускается, это один субъект — Калининградская область, потому что она раньше всех столкнулась с коронавирусом и более других интегрирована в Европейский союз. Авиаперевозки, автомобильное сообщение…

Поэтому главный вопрос заключается в том, насколько быстро Москва и столичная агломерация, а также Санкт-Петербург, смогут выходить из этого процесса. Дело в том, что основная часть распространения пандемии приходится как раз на крупные города-миллионники в европейской части России.

— По количеству инфицированных и умерших от коронавируса лидирует Москва, как и следовало ожидать. Многие внимательно наблюдают, как в столице будет развиваться ситуация.

— Да, самое главное — что будет происходить с Москвой после 12-го числа [мая]. Все ожидают снижения [статистики] именно в ней. Потому что столица и Московская область — крупнейшая агломерация, это порядка 20 миллионов человек. Плюс созависимое население из близлежащих городов Золотого кольца.

Москва — это очень важный фактор, очень важная точка. С одной стороны, здесь наблюдался как бы подход к плато. На самом деле, оно и было бы, если бы правильно «отработался» май. Но мы видим нарушения самоизоляции.

Далее — если у нас будет второй подъем [по числу зараженных и умерших], то проблема коснется лечебных учреждений. Сейчас и так уже достаточно высокая смертность. И то, что происходит в мае (множественные нарушения режима самоизоляции. — Прим. ФАН), может в дальнейшем тоже давать прирост по числу больных и скончавшихся. Тогда, повторюсь, будет проблема с местами в лечебных учреждениях.

В общем, ситуация в Москве остается очень сложной. Регион уже выбивает себе сохранение карантинных мер. Но федеральный центр, понимая, что есть политические и экономические особенности, намерен обозначать постепенный выход. И понятно, что 12 мая это уже начнется. Все будет сделано точечно. Могут открыть небольшие предприятия, объекты не больше 50 квадратных метров.

— То есть нам следует ждать постепенного выхода из режима самоизоляции?

— Основная часть ограничительных мер сохранится. При этом надо понимать, что даже если карантин будет полностью снят, это не сильно изменит ситуацию в городе. Опыт Ухани, Милана, Мадрида, Нью-Йорка (в меньшей степени) показывает следующее: люди даже после смягчения карантинных мер не захотят в таких же объемах, как раньше, находиться в массовых местах. Они сами будут подсознательно дистанцироваться друг от друга.

И те же рестораны или торговые центры не досчитаются и клиентов, и денег… Все это будет идти шлейфом несколько месяцев, до конца нынешнего года — точно. А какие-то меры продлятся вплоть до вакцинации. Это 12 месяцев как минимум.

— Например, ношение масок в обязательном порядке?

— Думаю, мы пойдем по сценарию Южной Кореи. Ее жители пережили SARS (атипичную пневмонию. — Прим. ФАН), и после этого они каждый сезон ходят в масках. Так что полного снятия мер с 12 мая мы не увидим. И вопрос заключается не в том, сидим мы или не сидим [на самоизоляции], а в том, как наказываются или не наказываются нарушения. Все равно придется облегчать режим, просто как бы более мягко это сделать. Регионы, по крайней мере, Москва, [выступают] за то, чтобы продлевать его.

В столице все равно придется снимать эти меры до конца мая, хотя и в некой ограниченной форме они останутся. Пенсионеров обяжут быть на самоизоляции долгое время. А вот для работающих граждан какие-то послабления будут сделаны.

На текущий момент, согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России выявлено 165 929 зараженных, включая 10559 — за последние сутки. По этому показателю наша страна находится на седьмом месте в мире. 21327 (+1462) человек выздоровело, 1537 (+86) — умерло.

В Москве, по состоянию на 6 мая, 85973 заболевших COVID-19 (плюс 5858 за последние сутки), 8458 (+588) человек выздоровело, 866 (+50) — умерло.