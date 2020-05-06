Герой спецпроекта ФАН ветеран Кужильный станет участником онлайн-марафона «Память жива»

Алексея Кужильного, героя специального проекта Федерального агентства новостей ко Дню Победы, пригласили стать участником многочасового онлайн-марафона Юнармии «Память жива» 9 мая.

В День 75-летия Победы Всероссийское движение «Юнармия» проведет шестичасовой онлайн-марафон «Память жива». В непрерывной трансляции будут интервью с известными музыкантами, актерами и политиками, интернет-версия «Бессмертного полка» и, конечно, беседы с ветеранами — живыми свидетелями и участниками военных лет. В числе приглашенных почетных гостей оказался и Алексей Николаевич Кужильный, о котором организаторы марафона узнали от Федерального агентства новостей: ранее движение «Юнармия» поддержало инициативу ФАН пригласить ветерана на парад Победы в Москву и направило свои письма в Минобороны РФ и администрацию президента.

Алексей Николаевич, который встретит День Победы вместе со своей семьей, расскажет в прямом эфире о первом историческом Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади. Напомним, что герой спецпроекта ФАН, пройдя всю войну с 1941 года, в 1945 году оказался в особом сводном батальоне из 200 бойцов, которому дали задачу бросить фашистские штандарты и знамена к Мавзолею.

«В свой бросок я вложил всю ненависть к тряпке со свастикой», — рассказывал нам Алексей Кужильный. Федеральное агентство новостей публиковало подробные беседы с ветераном об этом историческом событии.

9 мая ветеран в прямой трансляции из Ясиноватой вспомнит эти события еще раз — для всех, кто будет смотреть марафон «Память жива».

«В этом году 9 мая пройдет для всех нас в новом, необычном онлайн-формате, — говорит глава «Юнармии» Роман Романенко. — Конечно, в День Победы каждому хотелось бы попасть на митинг, поблагодарить ветеранов, возложить цветы, но пока что обстоятельства складываются по-другому. Тем не менее, это не значит, что праздник отменяется. Традиционные акции пройдут в онлайн-формате. Мы, в свою очередь, приглашаем всех пользователей социальной сети Вконтакте провести этот день с нами. Обещаю: будет увлекательно и интересно!».

Сам лидер движения тоже ответит на вопросы ребят — ведущих трансляции. Пользователи узнают, какие есть традиции, связанные с 9 мая, в семье Романенко, каково встречать День Победы в космосе и сколько юнармейских проектов реализуется в Год памяти и славы.

Напомним, ранее Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы на Красной площади из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент призвал всех россиян 9 мая поздравить ветеранов теплыми словами.

Федеральное агентство новостей в этот день обязательно свяжется с Алексеем Николаевичем Кужильным и передаст свои поздравления. Мы надеемся, что после нормализации эпидемиологической обстановки в стране ветеран все же сможет принять участие в параде Победы на Красной площади, где в последний раз он был 75 лет назад.