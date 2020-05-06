Юрьев день 2020: история и традиции, советы дачникам и огородникам, что нельзя делать

Память Георгия Победоносца — особо почитаемого на Руси христианского святого — Русская православная церковь чтит 6 мая (23 апреля по старому стилю). Народные названия праздника — Юрий Вешний, Егорьев день или Юрьев день. Юрий Вешний был очень важен для сельскохозяйственного календаря наших славянских предков, сегодня их традиции могут пригодиться дачникам и огородникам, которые мечтают о хорошем урожае.

Кто такой Георгий Победоносец

Великомученик Георгий был сыном богатых и знатных христиан из города Белита (ныне Бейрут). Георгий выделялся силой, статью и красотой, он преуспел на военной службе и был любим императором Диоклетианом. Однако, когда при Диоклетиане — фанатичном язычнике — начались гонения на христиан, Георгий не стал скрывать свою веру. Несмотря на увещевания императора, Георгий не дрогнул и не отрекся от христианства. За это после страшных пыток он был обезглавлен. Святому приписывают обращение в христианство жены Диоклетиана царицы Александры, сокрушение идолов в храме Аполлона и победу над змеем, разорявшем земли.

На Руси Георгия Победоносца очень почитали, его имя в русской традиции видоизменилось в Егорий (Егор), так в основном называли простых людей («дворянский» вариант — Юрий). Сидящий верхом на коне и поражающий змея святой Георгий был запечатлен на гербе Российского государства, ныне образ этого святого есть на гербе Москвы.

Юрьев день в народной традиции

С Юрия Вешнего на Руси начинались полевые работы. Этот день был важен и для огородников, но все работы старались делать либо до, либо после праздника. На Руси говорили:

«На Юрия только ленивая соха не выезжает»; «Яровые сей на Егория»; «На Егория мороз — будет просо и овес»; «Сей рассаду на Егория — будет щей вволю» и т. д.

Особо ценилась так называемая «юрьевская роса», которая появлялась в этот день рано утром. По росе катались, поскольку считалось, что она придает здоровье и силу. На покрытые росой луга утром выгоняли скотину, приговаривая:

«На Егория роса — не надо коням овса».

В Юрьев день весь скот считали именинником. Животных в этот день холили и лелеяли, хорошо кормили, мыли и чистили — вообще всячески задабривали. Чтили в этот праздник и пастухов, которых угощали яичницей, одаривали одеждой и деньгами.

Что нельзя делать в Юрьев день

Все запреты Юрьева дня были связаны с животными. В этот день животных категорически нельзя было обижать, особенно домашних. Поэтому под строжайшим запретом были забой скота, охота, а также употребление в пищу мяса. Согласно примете, это могло принести горе всей деревне и наслать на скотину мор. Также нельзя было что-то делать из шерсти: вязать, прясть, даже давать кошке играть с клубком.

Для современных дачников и огородников актуален запрет на работу в огороде: сеять и пропалывать нужно до или после праздника. В 2020 году наиболее удачный день для ранних посадок — 7 мая.

Девушкам в Юрьев день не рекомендовалось стричься, иначе, согласно примете, волосы будут плохо расти. Также категорически запрещалось устраивать шумные посиделки и пьянки, поскольку в этот день на Руси поминали погибших воинов.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день

Поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» относится к другому празднику — Юрию Осеннему, отмечаемому 26 ноября (9 декабря). На Руси, когда крепостное право еще окончательно не установилось, крестьяне в этот день имели право перейти от одного помещика к другому. Однако в 1592 году царь Борис Годунов окончательно закрепил крестьян на земле и им запретили менять хозяев. С тех пор, согласно легенде, и появилась поговорка про бабушку и Юрьев день.