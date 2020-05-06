У министра культуры РФ Ольги Любимовой выявили коронавирус

Москва, 6 мая. Министр культуры РФ Ольга Любимова заболела коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам рассказал ее пресс-секретарь Анна Усачева.

По ее словам, болезнь протекает в легкой форме, поэтому Любимова находится на домашнем лечении. Усачева уточнила, что министр работает из дома уже продолжительное время: проводит совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах.

«О госпитализации речи не идет», — отметила она в комментарии РИА Новости.

Напомним, первым российским министром, у которого выявили коронавирус, стал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. В Минстрое заявили, что болезнь была диагностирована у него 1 мая в ходе компьютерной томографии.

30 апреля стало известно о том, что коронавирусом заразился и премьер России Михаил Мишустин. Правда, в отличие от Любимовой, глава правительства был доставлен в больницу. И. о. главы кабмина был назначен Андрей Белоусов. Мишустин, несмотря на госпитализацию, работает с документами и постоянно находится на связи со своими коллегами.

По последним данным, в России зафиксировано 165 929 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии 21 327 человек выздоровело, 1 537 пациентов умерли. В Минздраве сегодня заявили, что в России пока не идет речь о выходе заболеваемости COVID-19 на плато.