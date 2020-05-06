Путин обсудит поэтапное снятие ограничений. События дня. ФАН-ТВ

10 559 новых случаев COVID-19 За сутки в 82 регионах России выявили 10 559 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 5858, в Подмосковье — 829, в Санкт-Петербурге — 312. У 4341 больного не наблюдается клинических проявлений заболевания. Таким образом, число зарегистрированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 165 929, вылечились 21 327 человек, 1537 — скончались.

Совещание о поэтапном снятии ограничений Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее российский лидер отметил, что необходимо начать подготовку по возвращению к нормальной жизни, в том числе разработать общенациональный план действий по возобновлению предпринимательской деятельности. Однако в Роспотребнадзоре не исключают продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не «пересидят» майские праздники. Напомним, Владимир Путин объявил дни до 11 мая включительно нерабочими с сохранением заработной платы. Также на этот период сохраняются ранее введенные меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и самоизоляция граждан.

ЕГЭ могу перенести на август Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в связи с пандемией может быть перенесен на середину июля — начало августа. Об этом рассказал источник в правительстве России. Кроме того, начало учебного года также могут сдвинуть. Ориентировочная дата — 1 октября. Решение этих вопросов будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране. Накануне глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что пока ЕГЭ планируется начать 8 июня. При этом министр не исключил, что после 12 мая эта дата может быть изменена. Как сообщили в Минздраве, на данный момент суточный прирост выявленных новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%.