«Альянс врачей» ведет диверсионную работу среди студентов против борьбы с COVID в России

«Альянс врачей» Анастасии Васильевой вставляет палки в колеса правительству в борьбе с коронавирусом, пытаясь добиться отмены работы студентов-медиков в больницах страны.

«Альянс студентов медиков», созданный под эгидой профсоюза Васильевой, активно продвигает идею о нарушении закона в привлечении студентов к работе с заболевшими коронавирусной инфекцией. Альянс, который должен помогать медикам и обеспечивать им поддержку, всеми силами старается лишить их дополнительной помощи. В ситуации с появлением приказа Минобрнауки от 27.04.2020 года №379/619, позволяющего приобщать к работе в больницах студентов медицинских учреждений, «Альянс врачей» стал уверять, что учащихся принудительно отправляют на борьбу с COVID-19.

Не разобравшись в ситуации, профсоюз Васильевой распространял недостоверную информацию о том, что студенты обязаны подписать согласие на работу в больницах, где лечат больных коронавирусом, причем бесплатно. Позже выяснилось, что согласие должны подписать лишь те, кто изъявил личное желание помочь медикам. При этом каждому студенту полагаются ежемесячные выплаты в размере от 70 тысяч до 175 тысяч рублей в зависимости от выполняемой работы.

Альянс отказывается от помощи медикам, прикрываясь законом

Несмотря на официальное опровержение фейка о бесплатной принудительной работе студентов-медиков, «Альянс врачей» удалять публикацию в своем Twitter-канале не стал. Таким образом, профсоюз вводит людей в заблуждение по поводу ситуации с учащимися медвузов, которые могут быть приобщены к работе в больницах в условиях эпидемии.

Помимо достойной оплаты труда, студенты получат средства индивидуальной защиты (СИЗ) и питание. Учащиеся лично проявляли инициативу поддержки медиков и людей на самоизоляции, поэтому с самого начала эпидемии создавали волонтерские движения и добровольно оказывали помощь.

Получение беспрецедентного опыта работы в сложных условиях, а также возможность внести вклад в победу над опасной угрозой высоко оцениваются студентами-медиками. Но «Альянс врачей» считает, что медикам помощь не нужна, поэтому активно распространяет идею о нарушении закона в привлечении студентов к работе с пациентами, поскольку они не обладают лицензией и сертификатами.

«Альянс врачей» даже подготовил специальную памятку для студентов, в которой указаны все условия, необходимые для прохождения практики в COVID-больницах. К тексту также приложены бланки заявлений, которые можно заполнить в случае нежелания проходить практику. Другими словами, альянс указывает на возможности отказаться от работы в больницах, хотя в этом нет необходимости. Нежелающие работать в медучреждениях попросту не заполняют бланк согласия.

«Палки в колеса» от «Альянса врачей»

Через подконтрольный «Альянс студентов медиков» профсоюз Васильевой вставляет палки в колеса правительству в борьбе с COVID-19, добиваясь отмены привлечения студентов к работе с коронавирусными пациентами. Причем критерии работы в больницах не озвучены, поэтому уверять, что учащиеся будут непосредственно контактировать с заболевшими, не приходится.

Учащиеся могут осуществлять помощь лечащим врачам, забирая на себя часть административной работы, что существенно снизит нагрузку на медиков. Однако «Альянс врачей», который создавался якобы для оказания поддержки и защиты прав медработников, пытается лишить их помощи от студентов.

Кроме того, на работу будут взяты лишь учащиеся 3-го курса и выше. Они уже имеют базовые знания и способны проводить несложную работу, которая сейчас лежит на печах медиков, героически борющихся с распространением коронавируса.