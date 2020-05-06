Песков отреагировал на фейк об искусственном происхождении коронавируса

Москва, 6 мая. Говорить о происхождении коронавирусной инфекции пока нельзя, для этого недостаточно данных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока ни у кого нет детальной информации об этом коронавирусе. Он находится под пристальным изучением. Каких-то конкретных оценок и данных пока не существует, он новый. Однозначных заявлений пока не может быть, происходит обмен информацией», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что РФ находится в активном сотрудничестве с партнерскими государствами.

Ранее Генеральная прокуратура РФ признала фейком появившиеся в Сети сообщения об искусственном происхождении коронавируса. В Генпрокуратуре отметили, что ролики об искусственном происхождении вируса опубликованы в «Одноклассниках» и YouTube. Авторы роликов утверждают, что коронавирус якобы является генно-модифицированным биологическим оружием, который создан для чипирования населения, установления глобального мирового порядка и уничтожения людей.

По данным на 6 мая, в России выявлено 165 929 пациентов с коронавирусом, 10 559 пациентов – за последние сутки. Лидерами по числу выявленных случаев коронавируса в России остаются Москва, Подмосковье и Петербург.