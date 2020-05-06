Ученые рассказали, как первые эпидемии повлияли на развитие человечества

Канберра, 6 мая. Австралийский археолог Аня Котарба из Университета Флиндерса рассказала о том, как первые эпидемии повлияли на развитие человечества.

Ученые пришли к выводу, что человек хорошо приспосабливается к любым условиям. Первые эпидемии начались еще в древнем мире, когда люди стали селиться рядом друг с другом.

«Черная смерть убила четверть жителей Европы и Ближнего Востока в 1300-х годах, но позднее привела к улучшению условий жизни, открыла рынки и способствовала росту экономики», — рассказала исследователь, ее слова передает издание Planet Today.

Ученые нашли свидетельства первых эпидемий в эпоху неолита. Например, бубонную чуму обнаружили у африканского австралопитека, который жил примерно 2,8 млн лет назад.

Котарба добавила, что большинство пандемий на Земле произошло из-за торговли. Торговцы с караванами верблюдов или путешественники на кораблях связывали друг с другом отдаленные народы, распространяя вирусы.

По ее мнению, после изоляции люди во всем мире станут более устойчивыми к новому вирусу. Их организм сможет адаптироваться. Она также отметила положительный эффект самоизоляции на природу и климат планеты.

Вспышка коронавируса произошла в конце декабря 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, все страны мира закрыли границы, чтобы остановить распространение вируса.