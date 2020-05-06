Москва, 6 мая. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что более четырех тысяч пациентов с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии. Об этом министр заявил в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, порядка 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. Он также добавил, что Минздравом РФ создана информационная система, в которой содержится информация о текущем состоянии пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Поэтому мы можем видеть всех пациентов на койках. Сегодня таких пациентов 80 тысяч - это не только пациенты с коронавирусой инфекцией, это те, кто поступает с неуточненными диагнозами и внебольничными пневмониями всех этиологических причин. Тяжелых пациентов на учете сегодня состоит около четырех тысяч человек», — сказал Мурашко.

Министр также добавил, что к настоящему моменту по всей стране развернуто 126 тысяч коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,6 миллиона. От коронавируса погибло более 257 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано 165 тысяч случаев заражения, более 1530 человек умерли. 21 тысяча человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.