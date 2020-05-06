Кремль уточнил планы Путина на 9 Мая

Москва, 6 мая. Президент РФ Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню 9 Мая и выступит с обращением к россиянам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что Путин возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам в районе 10 утра. Будет еще несколько мероприятий в это время», — заявил Песков.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в России были отменены массовые мероприятия в честь 75-летия со дня Победы. Тем не менее 9 мая в честь праздника в 32 городах страны пройдут воздушные парады, также запланированы праздничные салюты.

Некоторые мероприятия в честь 9 Мая пройдут в режиме онлайн, например, шествие «Бессмертного полка». Россиянам предлагается загрузить фотографии своих родственников, прошедших через войну, в специально созданную базу данных, после чего специалисты и помогающие им волонтеры смонтируют видеоряд, который будет показан на официальном портале «Бессмертного полка» и на сайте онлайн-кинотеатра Okko.

Ранее в Кремле отметили, что мероприятия в честь Дня Победы, в которых примет участие Путин, не будут массовыми. Песков добавил, что полноценное празднование Дня Победы в нашей стране все же состоится. По словам пресс-секретаря главы государства, провести массовые мероприятия можно будет тогда, когда позволит эпидемиологическая обстановка.