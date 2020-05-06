Кремль не рассматривал возможность открытия границ для иностранцев

Москва, 6 мая. Вопрос открытия границ для иностранцев в Кремле не обсуждался, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока не было. Пока этот вопрос никак не поднимался», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, рассматривали ли в Кремле возможность открытия границ для иностранцев.

Правительство РФ с 30 марта закрыло автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу. Авиасообщение также было приостановлено из-за коронавируса. Покинуть страну могут иностранцы и россияне, имеющие иностранное гражданство.

По данным на 6 мая, в России выявлено 165 929 пациентов с коронавирусом, 10 559 пациентов – за последние сутки. В мире коронавирус выявлен более чем у 3,7 млн человек, 258 тысяч человек скончались.