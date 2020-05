После неудачной кампании по информационной дискредитации властей Венесуэлы, США решились на попытку военного смещения действующего президента Николаса Мадуро. Политолог Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал силовую политику Америки.

Правительственные силы Венесуэлы 3 мая задержали на побережье штата Ла Гуайра небольшой отряд вооруженных боевиков, которые не хотели сдавать и оказали сопротивление. В результате перестрелки погибло несколько представителей группировки, однако несколько человек все же удалось арестовать.

Ранее автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» специально для Федерального агентства новостей подробно изучил противоречивые события в латиноамериканской стране. Согласно заявлениям властей Венесуэлы, задержанные боевики пытались устроить свержение действующего президента страны Николаса Мадуро. Эту же информацию подтвердил и глава американской ЧВК Silvercorp USA Джордан Гудро, который рассказал, что именно его люди стоят за неудачным переворотом в Венесуэле под названием Операция «Гидеон».

The incident in La Guaira 2 days ago killed 6 people, not 8 as was previously thought. 4 were detained and 1 of them managed to escape. #Venezuela https://t.co/o6OuFfeUXa

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, кто на самом деле стоит за попыткой свержения или даже убийства Мадуро.

Как замечает собеседник ФАН, вся случившаяся история довольно многогранна и интересна своими событиями.

Согласно имеющейся информации, глава ЧВК Silvercorp тесно связан с американским лидером Дональдом Трампом и даже был его охранником в свое время. По мнению Андрея Кошкина, учитывая близкие отношения между организатором попытки переворота в Венесуэле и президентом США, сама акция проводилась явно не без ведома Белого дома.

В прошлом году западные страны организовали информационную кампанию по дискредитации властей Венесуэлы. Для этого в различных СМИ публиковались фейки о событиях в этой стране. В частности, были лживые статьи о «Роснефти», якобы собирающейся продавать венесуэльскую нефть от своего имени. Были и вбросы про якобы вывоз некоего «золота Мадуро» на Ближний Восток российской авиакомпанией, а также фейки о прибытии в Венесуэлу ЧВК «Вагнер». Позже эти сообщения опровергались теми же изданиями, что их и публиковали.

The operation in La Guaira this morning has now been officially claimed by Jordan Goudreau,the former US green beret who was working with Cliver Alcala to train former Venezuelan soldiers in Colombia.They claim it was a success and their guys are currently in Venezuela#Venszuela https://t.co/jGABCftRgG