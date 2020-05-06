Политолог объяснил операцию «Гидеон» провалом информационной кампании США против Венесуэлы

После неудачной кампании по информационной дискредитации властей Венесуэлы, США решились на попытку военного смещения действующего президента Николаса Мадуро. Политолог Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал силовую политику Америки.

Неудачная попытка

Правительственные силы Венесуэлы 3 мая задержали на побережье штата Ла Гуайра небольшой отряд вооруженных боевиков, которые не хотели сдавать и оказали сопротивление. В результате перестрелки погибло несколько представителей группировки, однако несколько человек все же удалось арестовать.

Ранее автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» специально для Федерального агентства новостей подробно изучил противоречивые события в латиноамериканской стране. Согласно заявлениям властей Венесуэлы, задержанные боевики пытались устроить свержение действующего президента страны Николаса Мадуро. Эту же информацию подтвердил и глава американской ЧВК Silvercorp USA Джордан Гудро, который рассказал, что именно его люди стоят за неудачным переворотом в Венесуэле под названием Операция «Гидеон».

The incident in La Guaira 2 days ago killed 6 people, not 8 as was previously thought. 4 were detained and 1 of them managed to escape. #Venezuela https://t.co/o6OuFfeUXa — CNW (@ConflictsW) May 5, 2020

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, кто на самом деле стоит за попыткой свержения или даже убийства Мадуро.

Естественный шаг

Как замечает собеседник ФАН, вся случившаяся история довольно многогранна и интересна своими событиями.

«Можно вспомнить, что 45-й президент США Дональд Трамп самолично объявил на весь мир оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, что вызвало разношерстную реакцию даже среди американских союзников. Понимая этот контекст, предпринятая ЧВК Silvercorp попытка смещения венесуэльского президента вполне естественный шаг для властей США. Однако эта акция подталкивает мировое сообщество в очередной раз переосмыслить агрессивную и необузданную внешнюю политику США», — говорит политолог.

Связь с Трампом

Согласно имеющейся информации, глава ЧВК Silvercorp тесно связан с американским лидером Дональдом Трампом и даже был его охранником в свое время. По мнению Андрея Кошкина, учитывая близкие отношения между организатором попытки переворота в Венесуэле и президентом США, сама акция проводилась явно не без ведома Белого дома.

«Важно понимать, что ЧВК Silvercorp не являются прямо государственными. Поэтому именно их руками США пытаются использовать противоречия, которые сложились внутри Венесуэлы, для достижения своих корыстных интересов. Представители ЧВК пообещали решить проблему быстро и качество, но получился прокол. Вашингтону это показалось удачным шагом, поскольку привязать ЧВК к официальной внешней политике США с точки зрения закона сложно», — отмечает собеседник ФАН.

Фейки США не сработали

В прошлом году западные страны организовали информационную кампанию по дискредитации властей Венесуэлы. Для этого в различных СМИ публиковались фейки о событиях в этой стране. В частности, были лживые статьи о «Роснефти», якобы собирающейся продавать венесуэльскую нефть от своего имени. Были и вбросы про якобы вывоз некоего «золота Мадуро» на Ближний Восток российской авиакомпанией, а также фейки о прибытии в Венесуэлу ЧВК «Вагнер». Позже эти сообщения опровергались теми же изданиями, что их и публиковали.

The operation in La Guaira this morning has now been officially claimed by Jordan Goudreau,the former US green beret who was working with Cliver Alcala to train former Venezuelan soldiers in Colombia.They claim it was a success and their guys are currently in Venezuela#Venszuela https://t.co/jGABCftRgG — CNW (@ConflictsW) May 3, 2020

Как замечает Андрей Кошкин, после понимания невозможности информационной дискредитации венесуэльских властей, силовой метод для Штатов сдал логичным шагом в рамках проводимой политики в отношении Венесуэлы.

«При этом в нем активную роль играл и сам Хуан Гуайдо, для которого эта попытка далеко не первая. Ранее он уже пытался провести в Венесуэлу около пяти тысяч боевиков с территории Колумбии. Физическое устранение венесуэльского лидера сейчас, мягко говоря, прямо входит в планы американских властей. Особенно с учетом кризиса, который разыгрывается на нефтяном рынке. Американские компании по добыче черного золота могут разориться, поэтому Штаты находятся на краю кризиса. Не исключено, что предпринятая попытка сместить Мадуро — это в определенной степени еще и желание что-то сделать со своей экономикой», — считает собеседник ФАН.

Напомним, что автором ряда прошлогодних фейков о ситуации в Венесуэле оказался известный мошенник и ряженый казак Евгений Шабаев, преступную деятельность которого разоблачало Федеральное агентство новостей в ходе своего специального расследования. Сам же Шабаев даже после этого не прекратил делать вбросы, на чем лжеветеран попался во время розыгрыша пранкером, представившимся корреспондентом France Press (AFP). Липовый «военный эксперт» не понял подвоха и заявил, что в Индии якобы присутствует ЧВК «Вагнер», которую нанял Китай для борьбы с Пакистаном в Кашмире.