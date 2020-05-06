Мурашко заявил, что Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом

Москва, 6 мая. Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом. Говорить об этом еще рано, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам министра, в настоящее время идет ежедневный прирост пациентов, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. При этом он обратил внимание, что в разных регионах РФ плато наступит в разное время, потому эпидпроцесс развивается по-разному.

Мурашко добавил, что для пациентов с коронавирусом в России организовано более 120 тыс. коек. Это примерно 10% от числа от всего коечного фонда в стране.

«Сегодня таких пациентов 80 тысяч. Это не только с ковидной инфекцией, это те, кто поступает с неуточненными диагнозами и внебольничными пневмониями всех этиологических причин», — уточнил он в ходе онлайн-заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Из них около 4 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии, от 1200 до 1500 человек - на реанимационных койках.Глава Минздрава подчеркнул, что медики, которые работают с пациентами с коронавирусом, получают все дополнительные выплаты точно в срок.

Напомним, с 30 марта в России действует режим нерабочих дней, эта мера была направлена на то, чтобы максимально снизить распространение коронавирусной инфекции. Россиян попросили соблюдать режим самоизоляции, снизить все социальные контакты и покидать свои жилища в случае крайней необходимости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что «выход из самоизоляции» и снятие введенных ограничительных мер будет зависеть о того, как граждане будут вести себя на майских праздниках. Если люди не сорвутся и не начнут массово ходить в гости и на шашлыки, есть вероятность, что это произойдет после 12 мая.