Путин своевременно получил план по выходу РФ из режима ограничений

Москва, 6 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что план по выходу России из режима ограничений, который просил подготовить президент страны Владимир Путин, был представлен вовремя, он будет обсуждаться на совещании с главой государства 6 мая.

«Да, безусловно, все было представлено вовремя, и сегодня [глава Роспотребнадзора Анна] Попова как раз и будет разъяснять детали этого плана», — сказал журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос, был ли план представлен правительством к 5 мая, как в конце апреля поручил президент.

Он отметил, что план еще предстоит обсудить, и сделать это планируется в ходе совещания.

По словам Пескова, на нем будут присутствовать руководитель администрации президента Антон Вайно, исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин, помощник главы государства Максим Орешкин, а также ряд министров: транспорта — Евгений Дитрих, труда и социальной защиты — Антон Котяков, здравоохранения — Михаил Мурашко, промышленности и торговли — Денис Мантуров, экономического развития — Максим Решетников, финансов — Антон Силуанов.

Участие в обсуждении примут в том числе глава Центробанка Эльвира Набиуллина и полпреды и губернаторы всех регионов.

Напомним, что 6 мая Путин проведет онлайн-совещание по реализации принятых мер по борьбе с COVID-19, на котором будет обсуждаться выход из режима ограничений. Ранее президент сообщил, что поэтапное послабление карантинных мер начнется с 12 мая.