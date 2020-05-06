Песков отметил разницу подходов в борьбе с коронавирусом в России и Белоруссии

Москва, 6 мая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о различии в подходах в борьбе с распространением коронавируса в России и Белоруссии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались, беспокоят ли Кремль сильно отличающиеся от российских методы борьбы с коронавирусом в Белоруссии.

«У нас разные подходы. Конечно, мы все обеспокоены этой ситуацией в целом и надеемся, что разные методики, которые используют Россия и Белоруссия, не приведут к взрывному росту инфицирования», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова заявила, что ситуация с коронавирусом в тране стабилизируется в ближайшие недели. По ее словам, власти контролируют ситуацию вокруг COVID-19. Минск ожидает снижения уровня заболеваемости в стране.

Она добавила, что выводы ведомства основаны на статистике по динамике развития других респираторных инфекций. Врач также рассказала о мерах, предпринимаемых властями для минимизации распространения болезни.

О вспышке нового вида коронавируса стало известно в канун Нового года. Первые случаи заражения фиксировались в китайской Ухани. Болезнь быстро распространилась по всей планете. Правительства большинства стран мира приняли беспрецедентные меры по борьбе с COVID-19.