Глава СЖР: Уровень Пулитцеровской премии упал ниже плинтуса

Некогда престижная Пулитцеровская премия дискредитирует себя раздачей наград по политическим мотивам, а сам миф о высоких стандартах западной журналистики уже давно развенчан. Именно об этом говорит вручение Пулитцера газете New York Times за публикацию антироссийских материалов, уверен глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Накануне коллектив NYT был награжден в категории «Международная журналистика». Журналисты получили Пулитцеровскую премию за «серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина». При этом на сайте премии отмечалось, что материалы были написаны «с большим риском».

Вручение Пулитцера становится все более политизированным, считает председатель Союза журналистов Владимир Соловьев. Еще 10 лет назад награды получали действительно достойные журналистские материалы. Сегодня же премия практически уничтожила себя.

«Когда-то, насколько я понимаю, один из тех, кто в итоге раскрыл то самое «Уотергейтское дело», тоже удостоился этой премии. Но с каждым годом понятно, что уровень премии падает. Сейчас уровень Пулитцеровской премии упал ниже плинтуса», — сказал Владимир Соловьев.

Глава СЖР поделился, что в его студенческие годы такие медиагиганты как BBC или CNN казались будущим сотрудникам прессы примерами журналистской честности, этики и всех возможных пунктов, которым должно соответствовать «правильное СМИ».

«Постепенно этот туман рассеивался, и стало понятно, что критерии профессионализма в основных СМИ западных стран во многом уже утеряны. Даже почетный председатель факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, который всю жизнь занимался американской прессой и американской литературой, не так давно сказал, что свободы печати в американских СМИ нет», — сказал Владимир Соловьев.

Вручение Пулитцеровской премии в 2020 году более чем красноречиво говорит о современном уровне американской прессы. Глава СЖР напомнил, как в США искали следы мифического «российского вмешательства» в президентские выборы, а пресса активно публиковала свои «расследования» по этой теме. В итоге расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера было провалено, доводы о связях главы Белого дома Дональда Трампа с Россией подтвердить не удалось, а само дело обошлось американским налогоплательщикам более чем в 30 миллионов долларов.

«Это даже не смешно, когда работала специальная комиссия Конгресса, которая пыталась найти хотя бы какие-то следы того, что Россия «вмешивалась» в американские выборы, и, в итоге, этого не нашла. За это время, пока комиссия работала, десятки, если не сотни американских журналистов, поддавшись этому мейнстриму, написали сотни материалов, даже книг даже на эту тему. И за это получили ту самую Пулитцеровскую премию. Интересно было бы посмотреть теперь на этих людей и на тех, кто выдает эту премию и решает, кто ее заслужил. К сожалению, уровень журналистики там действительно упал ниже плинтуса, и тут уже понятно, что все это в основном связано с политикой», — резюмировал Владимир Соловьев.

Реакция на вручение Пулитцера NYT

Посольство России в США осудило вручение престижной премии за антироссийские материалы. В диппредставительстве отметили, что оргкомитет берет на себя большую ответственность, награждая материалы с утверждениями, которые неоднократно опровергали на самых разных уровнях.

«Если и есть в этом, как утверждается, «большой риск», то только для репутации», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Facebook.

Отметим, официальный представитель МИД России Мария Захарова неоднократно уличала New York Times в публикации недостоверной информации.

На вручение Пулитцеровской премии коллективу New York Times также отреагировал петербургский предприниматель Евгений Пригожин, которому посвящена значительная часть «расследований». В комментарии изданию «Страна советов on-line» бизнесмен отметил, что Пулитцеровская премия выдается «за создание фейков с лучшим соотношением цена-качество, а сам Джозеф Пулитцер был основателем желтой прессы».

«Сейчас, когда по всему миру сотни людей лишены общения и развлечений, а для желающих веселья закрыты даже цирки, «Нью-Йорк Таймс» остается настоящей отдушиной. Чтобы еще раз поздравить их, шлю им в редакцию небольшой подарок, который поможет скрасить тяготы пандемии», — сказал предприниматель.

Добавим, ранее президент США Дональд Трамп потребовал от журналистки New York Times Мэгги Хаберман вернуть свою Пулитцеровскую премию, которую она получила также за материалы о России.