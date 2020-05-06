Кремль анонсировал выступление Путина перед совещанием по коронавирусу

Москва, 6 мая. Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 мая, проведет совещание по реализации мер борьбы с коронавирусом. Глава государства откроет совещание вступительным словом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что у Путина запланирована встреча с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Затем Путин проведет совещание по реализации мер борьбы с коронавирусом.

«Президент РФ проведет важное совещание по мерам поддержки экономики: как они работают, эффективно ли. На совещании будет внушительный состав участников. В районе 15.00-15.30 будет вступительное слово Путина», — сообщил Песков.

На совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин выступят по вопросу снятия ограничительных мер. Затем состоится совещание по экономическим вопросам в закрытом режиме, добавил Песков.

Ранее глава государства поручил правительству совместно с Роспотребнадзором к 5 мая подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений по коронавирусу с 12 мая. Путин подчеркнул, что рекомендации по выходу из режима ограничений по коронавирусу должны включать критерии и параметры последовательных шагов поэтапной отмены ограничений.

По данным на 6 мая, в России выявлено 165 929 пациентов с коронавирусом, 10 559 пациентов – за последние сутки. Лидерами по числу выявленных случаев коронавируса в России остаются Москва, Подмосковье и Петербург.