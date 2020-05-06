Кремль заявил, что регионы будут сами принимать решения о снятии ограничений

Москва, 6 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения о снятии ограничительных мер, введенных в связи с пандемией, главы российских регионов будут принимать самостоятельно.

Представитель Кремля отметил, что ситуация с коронавирусом в разных субъектах страны отличается, поэтому целесообразно, чтобы каждый регион действовал так, как будет правильнее конкретно для него.

«Есть показатели общей динамики, и есть ситуация, которая отличается от региона к региону. Сейчас называть конкретно регионы я бы не стал, где она (ситуация с заболеваемостью. — Прим. ФАН) хуже, где она лучше. <...> Все-таки главное решение за главам регионов», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о принятии решений о снятии ограничений по коронавирусу в субъектах.

Ранее об индивидуальном порядке выхода регионов из режима ограничений говорила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она объясняла, что послабления «неизбежно» будут вводиться поэтапно, локально и с разной скоростью, поскольку в разных субъектах наблюдается своя эпидемиологическая обстановка и дисциплина населения.