Главный врач Троице-Сергиевой лавры умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Москва, 6 мая. Главный врач Троице-Сергиевой лавры игумен Тихон (Барсуков), у которого выявили коронавирус, скончался. Как сообщили в монастыре, у игумена болезнь протекала в тяжелой форме и привела к серьезным осложнениям.

В Троице-Сергиевой лавре рассказали, что священнослужитель заботился о каждом, кто нуждался в помощи. Александр Барсуков родился на Алтае в 1954 году.

После окончания медицинского университета он работал в 3-м Главном управлении Минздрава СССР. В 1997 году Барсуков принял монашеский постриг и получил имя Тихон.

В Троице-Сергиевой лавре он лечил других послушников. Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл в 2010 году возвел Тихона в сан игумена. Как сообщили в РПЦ, семь российских священнослужителей, у которых подтвердился коронавирус, скончались.

Троице-Сергиева лавра находится в подмосковном городе Сергиев Посад. Москва и Московская область стоят на первых строчках в десятке регионов с наибольшим числом зараженных коронавирусом.

Власти региона призывают жителей оставаться в самоизоляции, чтобы сохранить здоровье. Режим самоизоляции действует в московском регионе с конца марта до 11 мая.