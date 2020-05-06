Джаралла похвалил Генпрокуратуру за борьбу с фейками о коронавирусе

Москва, 6 мая. Пресечение Генпрокуратурой распространения фейков о коронавирусе абсолютно разумно, поскольку эти меры позволяют избегать паники среди населения. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла.

«В данном случае прокуратура поступает абсолютно разумно. Сами по себе такие фейковые новости необходимо пресекать, потому что они нагнетают страх в обществе в то время, когда людям требуется получение новой информации со стороны тех, кто обладает для них общественным авторитетом», — отметил эксперт.

Кроме того, Джаралла уверен, что грамотные действия властей и СМИ помогли России избежать паники в период пандемии.

«Прошел этап страха, когда мы мало знали о новой угрозе, и из-за этого могла начаться паника. Этого не произошло, потому что благодаря практической деятельности и государства и СМИ общественность осознала несколько важных вещей», — сказал политолог в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, достоверная информация позволила людям понять, что даже если человек заразится коронавирусом, шансы на выздоровление очень высоки, и что вирус сам по себе не является чем-то необычным. А страхи, которые люди транслируют в соцсетях, по мнению Джараллы, могут быть связаны с большим количеством свободного времени и с тревожностью из-за сложного периода.

Ранее Генпрокуратура назвала фейком сообщения об искусственном происхождении коронавируса. В ведомстве подчеркнули, что такая недостоверная информация создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Отметим, что на распространении фейков о коронавирусе ранее попадались так называемые либеральные СМИ. Например, «Новой газете» пригрозили судом в Мурманской области из-за публикации ложных сведений о «чрезвычайных мерах» на территории ЗАТО города Заозерска. А «Эхо Москвы» распространило недостоверную информацию о якобы платном лечении пациентов с коронавирусом в Москве, опубликованную одним из интернет-порталов.