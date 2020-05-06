На Украине рассказали, как назначение Саакашвили отразится на Минских соглашениях

Бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является тараном в руках части американских элит и их ставленников на Украине. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Новая роль для Саакашвили

Михаил Саакашвили будет назначен на должность председателя исполнительного комитета Национального совета реформ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Это специальный консультативно-совещательный орган при президенте страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. В Грузии, где экс-президент обвиняется в совершении нескольких преступлений, предупредили, что в случае назначения они отзовут посла из Киева. Позже появилась информация, что кандидатуре Саакашвили не хватает необходимого числа голосов в Верховной раде.

Таран США

Как заметил Евгений Голышкин, в средствах массовой информации снова объявился Михаил Саакашвили. Он напомнил, что Национальный совет реформ — это та самая «Рада реформ», на заседании которой Саакашвили громко поскандалил с главой МВД Арсеном Аваковым, находясь еще в обойме команды Порошенко.

«В неоднократных заявлениях грузинских чиновников высокого ранга постоянно подчеркивается преступная сущность авантюриста Саакашвили. Отмечаются губительные последствия его правления в Грузии для ее граждан и недоумение со стороны грузинских дипломатов и политиков таким желанием команды Зеленского. Уже не раз говорилось ранее, что Саакашвили является определенным тараном в руках части американских кругов и их ставленников на Украине», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению эксперта, Владимир Зеленский будет использовать его не для реализации губительных для Украины реформ «по заветам Майдана», а Саакашвили будет выполнять поручения президента в контексте противостояния во «внутренней политической кухне» Украины. Кроме того, его будут использовать и на международной арене для противостояния с Российской Федерацией, в частности, по вопросу реализации Минских соглашений.

«Саакашвили является убежденным приверженцем американского политического курса на постсоветском пространстве. Поэтому его роль на данной должности может быть самой разной. Все зависит от того, что пожелают в Вашингтоне на тот или иной политический момент», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее Саакашвили выразил готовность вместе с командой Зеленского работать «со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе».