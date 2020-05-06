Песков заявил, что дата саммита «ядерной пятерки» СБ ООН пока не определена

Москва, 6 мая. Дата проведения саммита «ядерной пятерки» Совета Безопасности ООН пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил провести встречу с участием лидеров «ядерной пятерки», в которую входят РФ, Китай, США, Франция и Великобритания. 6 мая посол США в России Джон Салливан заявил, что передал российскому лидеру Владимиру Путину сообщение от главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, американский лидер поддержал инициативу Путина, отметив, что проведение саммита «ядерной пятерки» является хорошей идеей. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, идею проведения саммита также поддержали Франция, Китай и Великобритания.