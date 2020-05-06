Live: Дача, садоводство и огородничество — спасение от пандемии

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Дача, садоводство и огородничество — спасение от пандемии»

Одним из самых безопасных мест, где можно прятаться от эпидемии, считается дача и садовые участки. Тем не менее, коронавирус и связанные с ним ограничения затронули и эту часть жизни россиян.

В самом начале дачного сезона мы обсудим, какие новые проблемы встанут перед дачниками, ожидаются ли сложности с доступностью качественной рассады и семян из-за закрытия специализированных магазинов. Мы обсудим промежуточные итоги применения Закона о садоводстве и связанные с правоприменительной практикой проблемы. Узнаем, навредил ли запрет на проведение собраний дачных товариществ, упали ли поступления от взносов, есть ли проблема с оплатой электричества и вывозом ТБО. Ждут ли садоводов и дачников, какие-либо льготы? Является ли возможный переход на «огородное питание» конкурентным преимуществом россиян.