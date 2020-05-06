Косачев предложил реформировать программу по увековечиванию памяти героев ВОВ

Москва, 6 мая. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил реформировать федеральную целевую программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Парламентарий убежден, что механизм установления судеб пропавших без вести защитников Родины может стать эффективнее при увеличении финансирования этой деятельности. Об этом он заявил корреспонденту Федерального агентства новостей.

Константин Косачев напомнил, что около года назад Министерство обороны провело паспортизацию братских захоронений. Так, по всему миру насчитывается всего 43147 паспортизированных братских захоронений времен Великой Отечественной войны. В них захоронены 8 млн 572 тыс. 566 человек.

Опираясь на личный опыт по выяснению судьбы и увековечению памяти своего двоюродного деда, погибшего в декабре 1941 года под Москвой, Косачев выяснил, что в России на учете Минобороны стоит около 31 тыс. братских могил. При этом, по его словам, там захоронено почти 5 млн человек и имена половины из них неизвестны.

«Я узнал, что далеко не все братские могилы находятся на учете Минобороны, хотя многие из них могут быть известны местным жителям. Это большая проблема, так как оказалось, что по ныне действующему законодательству ответственность за эти могилы возложена на муниципалитеты. И выясняется, что они не ставят на учет многие братские захоронения, чтобы не тратить на них ограниченные ресурсы. Я считаю, что систему нужно полностью менять либо надо обеспечить достаточное финансирование этой работы, чтобы муниципалитетам выделяли средства из федерального бюджета», — сказал Косачев.

Парламентарий напомнил, что с августа 2019 года в России действует федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». Документ предполагает обустройство 13 мест захоронения, восстановление 9722 воинских захоронений, установку 6144 мемориальных знаков, а также нанесение 244 876 имен погибших на мемориальные сооружения воинских захоронений.

«Там есть показатель, что за пять лет предусматривается нанесение почти 245 имен погибших на мемориальные сооружения, то есть в год 50 тыс. имен. Напомню, что около 5 млн сейчас неизвестно захороненных, то есть эта работа займет более чем сто лет при таких условиях и таком финансировании», — сказал он.

По словам Косачева, при более мощном финансировании и более эффективных механизмах местные власти будут активнее выявлять места захоронения и увековечивать память погибших. Сейчас сенатор вместе со своими единомышленниками рассматривает различные варианты того, как эту проблему можно решить законодательно.

«Сегодня самое главное — добиться того, чтобы была восстановлена справедливость по отношению к нашим погибшим героям. Их имена должны быть известны, появиться на этих захоронениях», — добавил парламентарий.

Косачев также рассказал, что помочь в работе по восстановлению имен и судеб погибших героев могут волонтеры. Он сообщил, что вышел на молодых поисковиков Курской области, которые за месяц установили уже сотни имен на десятках воинских захоронений.

Напомним, что в планах управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества — создать полный банк данных воинов России: от петровских времен до новейшей истории. Новые технологии уже предоставляют возможность работать с документами из многих зарубежных стран и закрашивать «белые пятна» в военной истории Отечества.