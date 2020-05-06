Глава Минздрава рассказал об обнадеживающих результатах испытания вакцин в РФ

Москва, 6 мая. Вакцины от коронавируса проходят доклинические испытания, уже есть обнадеживающие результаты. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины, <…> есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать», — заявил министр на заседании комитета Госдумы.

По данным на 6 мая, в России выявлено 165 929 пациентов с коронавирусом, 10 559 пациентов – за последние сутки. Лидерами по числу выявленных случаев коронавируса в России остаются Москва, Подмосковье и Петербург.

Ранее старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров объяснил, почему невозможно создать универсальную вакцину против всех вирусов. Специалист отметил, что в мире не создано даже универсальной вакцины против гриппа. По его словам, разработку универсальных вакцин ведут ученые из США и Израиля. В России исследования упираются в коммерческие вопросы. Требуются средства на проведение доклинических исследований.