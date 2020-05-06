Шойгу рассказал, как отметят День Победы в РФ

Москва, 6 мая. Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, как в условиях пандемии в стране будет отмечаться День Победы.

По его словам, из-за сложной эпидемиологической обстановки 9 мая будет проведена только авиационная часть парада.

«Над Красной площадью в едином строю пролетит 75 самолетов и вертолетов. Также предусмотрен полет авиации в 47-ми городах страны и на российских военных базах за рубежом», — сказал он на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ.

Министр отметил, что по случаю праздника предусмотрены индивидуальные поздравления участников Великой Отечественной войны в гарнизонах — ветеранам передадут подарки и сувениры.

Кроме того, во всех военных округах и на Северном флоте пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам воинам. В память о них в 19.00 часов по всей стране будет объявлена минута молчания.

Шойгу рассказал и об акции «Бессмертный полк», которая в этом году состоится в видеоформате и будет транслироваться в Сети.

«Люди выйдут на балконы с фотографиями своих родных — участников Великой Отечественной войны — и вместе споют песню «День Победы», — уточнил глава Минобороны.

Праздничную атмосферу в населенных пунктах по всей стране будут создавать специально оборудованные военные автомобили, из которых будут звучать поздравления и песни фронтовых лет.

Завершит празднование салют. Каждому залпу будет присвоено имя военного героя, название воинского формирования или памятного события.

Ранее Минобороны показало авиационную технику, которую задействуют в день 75-летия Победы. На официальном сайте ведомства появился специальный интерактивный раздел, из которого можно подробно узнать все о праздничных пролетах.