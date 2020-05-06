Психолог объяснила, почему некоторые не верят в опасность коронавируса

Москва, 6 мая. Люди, которые отказываются верить в опасность коронавируса, либо не прошли все этапы принятия стрессовой ситуации, либо остались на подростковой стадии психологического взросления. Таким мнением поделилась психолог Юлия Романова.

Эксперт пояснила, что практически при любой проблеме человек сначала испытывает шок, а затем переходит на стадию отрицания.

«Вторая реакция — всегда сопротивление, бунт. Человек отказывается соглашаться с тем, что мир меняется, а ему начинают диктовать какие-то правила», — отметила Романова.

Затем, по словам психолога, наступает торг, когда человек соглашается соблюдать определенные правила, но требует чего-то взамен. Например, сейчас многие сидят дома, чтобы ограничения быстрее сняли. Также эту стадию проходят те, кто согласился не ходить на работу, в рестораны и торговые центры, но заменил это все на пробежки или поездки в лес на шашлыки. Как отметила Романова, затем приходит стадия принятия, когда человек понимает, что еще долго ничего не изменится. После этого люди обычно переходят к этапу активных действий, когда люди организовывают для себя жизнь в новых условиях.

Еще одна возможная причина, по которой люди могу отрицать опасность коронавируса — это несоответствие психологического и физиологического возраста. Романова подчеркнула, что взрослые люди обычно несут ответственность за свой выбор не только перед собой, но и перед другими. Кроме того, такие личности умеют соблюдать правила.

«А кто-то остается на такой стадии психологического взросления, которая характерна для подростков. Для них это бунт, сопротивление, нарушение всех существующих правил. Это, наверное, те люди, которых мы видим в парках, в лесу на шашлыках», — сказала психолог в беседе с телеканалом «360».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину уже передали план по выводу России из режима ограничений. Эта тема стала главной на совещании президента с министрами и главами регионов 6 мая, передает «Царьград».