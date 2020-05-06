Пентагон поймали на лжи о военных потерях США от иранского удара возмездия

Прозрачность американских заявлений в части признания собственных военных потерь, декларируемая западными СМИ, — это не более чем пропагандистский штамп. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав свежие сведения о военнослужащих США, которые пострадали во время ракетного удара Ирана по американской военной базе «Айн Аль-Асад» в Ираке 8 января.

Вспомним, как развивались события.

«Мученик Сулеймани»

3 января видный иранский военачальник генерал-майор Касем Сулеймани, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), совершенно официально прибыл на территорию Ирака.

Когда кортеж с Сулеймани покидал международный аэропорт Багдада, автоколонну атаковал американский ударный беспилотник. В результате ракетного удара автоколонна была уничтожена, а Сулеймани погиб. Ликвидация одного из высших командиров КСИР была санкционирована лично президентом США Дональдом Трампом.

С точки зрения духа и буквы международных договоренностей, убийство американцами на территории суверенного государства высокого должностного лица другого суверенного государства, не находящегося в состоянии войны с США, несомненно являлась актом государственного терроризма и еще одним ударом Вашингтона по фундаментальным основам международного права. Неудивительно, что расправа Трампа с Сулеймани вызвала решительное осуждение во многих странах мира.

В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани пообещали сурово отомстить Соединенным Штатам за смерть Сулеймани, до 3 января считавшегося в Иране национальным героем, а после своей гибели превратившегося в мученика. Кстати, именно такое название — «Мученик Сулеймани» — иранская операция возмездия и получила.

Операция предусматривала нанесение с территории Ирана ограниченного группового удара оперативно-тактическими баллистическими ракетами по американской военной базе «Айн Аль-Асад» в Ираке. Выбор авиабазы в качестве цели иранцы мотивировали тем, что якобы именно с нее поднялся в воздух американский беспилотник, убивший генерала.

При этом в Тегеране явно не горели желанием немедленно превращать американо-иранскую конфронтацию в большую войну. Поэтому, приняв решение продемонстрировать Вашингтону и всему миру свою готовность, а также возможность «дотянуться» до баз США и их сателлитов на Ближнем Востоке, Тегеран постарался при этом максимально минимизировать потери американского и иракского персонала на базе «Айн Аль-Асад». Специально «слитая» иранцами информация о подготовке ракетного удара позволила иракцам загодя эвакуировать своих сотрудников с базы, а американцам — укрыть большую часть своего персонала в бункерах.

Рано утром 8 января на «Айн Аль-Асад» обрушились иранские оперативно-тактические баллистические ракеты. Судя по видеороликам, которые успели снять из бункеров американцы, зрелище получилось более чем впечатляющим. Согласно агентству Reuters, ссылавшемуся на Минобороны Ирака, КСИР выпустил по «Айн Аль-Асад» не менее двух десятков ракет. В ходе операции «Мученик Сулеймани» иранцы использованы ракеты Fateh 110, а также ракеты Qiam 1, оснащенные разделяющимися боеголовками и системой подавления активных помех.

От ответного удара по территории Ирана президент США предпочел воздержаться…

«Потерь нет! Ну почти…»

Информация о результативности иранского удара, появившаяся непосредственно после ракетной атаки, была крайне противоречивой. Так, иранские патриоты, жаждавшие мести за смерть Сулеймани и не подозревавшие о том, что Вашингтон был заранее поставлен в известность о готовящемся ударе, твердили, что 8 января погибло не менее 80 американских военнослужащих.

С фейкового аккаунта в Twitter, якобы принадлежавшего корреспонденту израильского издания «Гаарец» Джеку Хури, активно распространялась «сенсация» о том, что после атаки на «Айн аль-Асад» в больницу «Ихилов» в Тель-Авиве были доставлены 224 раненых.

В свою очередь, США заявили, что в результате иранской атаки американский персонал не пострадал, а инфраструктура базы получила лишь небольшие повреждения.

Однако, судя по опубликованным впоследствии спутниковым фотографиям, а также снимкам и видео, сделанным на базе во время обстрела и после него, реальный масштаб ущерба явно выходил за рамки «небольших повреждений». При этом ни одна из поразивших базу оперативно-тактических баллистических ракет не угодила в бункеры, где во время обстрела пряталось большинство американцев. Это наглядно свидетельствовало о точности изделий ОПК Ирана, ранее многими западными аналитиками ставившейся под сомнение.

Как бы то ни было, на первых порах западные СМИ были уверены в истинности утверждений Вашингтона об отсутствии пострадавших среди американцев на «Айн Аль-Асад». Ситуация изменилась 16 января. В этот день по информации американского издания Defence One представитель военного командования США в Багдаде внезапно сообщил:

«Как уже говорилось ранее, хотя во время нападения Ирана на авиабазу «Айн Аль-Асад» 8 января не было убито ни одного военнослужащего США, [но] несколько человек [из числа военнослужащих] все же получили контузии и черепно-мозговые травмы».

Согласно Defence One, травмированы были 11 американских военнослужащих. Для более детального обследования и оказания медицинской помощи их пришлось эвакуировать из Ирака в Германию и Кувейт. 17 января сведения Defence One подтвердили в Центральном командовании США (CENTCOM).

После первоначальных бравурных рапортов Пентагона в хорошо знакомом украинском стиле «Потерь нет!» запоздалое признание CENTCOM выглядело, мягко говоря, странно. Оно явно намекало на то, что впоследствии могут всплыть новые нелицеприятные для США факты о количестве пострадавших от иранского удара. Так и получилось, когда по прошествии буквально нескольких дней официальное число пострадавших военнослужащих США «внезапно» выросло с 11 до 34.

Американские эксперты принялись объяснять, что не так-то просто сразу диагностировать у человека контузию или черепно-мозговую травму, а потому ничего подозрительного в постепенном росте числа пострадавших нет. И вообще, причин не доверять сообщениям Белого дома и CENTCOM нет ни малейших. Никто ничего не замалчивает — не надо инсинуаций!..

Но вот наступило 29 января, и Пентагон «со скрипом» признал, что число пострадавших в результате иранского бабаха по «Айн Аль-Асад» все же «чуть больше», чем 34. Если оперировать абсолютно точными числами и говорить начистоту (а до этого вы как говорили?), то контуженных наберется с полсотни.

Такое признание ничуть не смутило американских экспертов. Не переставая кручиниться по части сложности своевременной диагностики контузии, а также черепно-мозговых травм, они стали толсто намекать на то, что новый рост числа военнослужащих, официально признанных пострадавшими 8 января, связан с корыстными мотивами. Точнее — с желанием угодивших под ракетный обстрел получить выплаты по медстраховкам. Мол, часть вояк с «Айн Аль-Асад» раньше и внимания не обращала на легкие головные боли и головокружение. Но тут им кто-то напомнил о страховках, и наши герои толпами побежали к врачам!..

Американская общественность в ответ понятливо кивала: да, все понятно. Конечно, страховые выплаты — это святое, понимаем.

Пар ушел в свисток

31 января Пентагон спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся, назвал новую цифру: 8 января на авиабазе в Ираке пострадало 64 военнослужащих. Эта версия продержалась до конца первой недели февраля, когда из комментариев на ветеранских форумах, а также заявлений родственников пострадавших военнослужащих даже самым упертым патриотам США стало ясно — с цифрой 64 что-то не то.

10 февраля американское военное ведомство увеличило официальное количество своих «пострадальцев» от иранского удара до 109. Потом — до 110. К этому моменту гнев, вызванный ракетной «оплеухой» Тегерана, у американской общественности уже сошел на нет, а внутриамериканская повестка переключила внимание янки на иные темы. Поэтому новое признание Пентагона прошло для большей части американцев совершенно незаметно.

Как, кстати, и предположения, что часть небоевых потерь U.S. Army, вроде гибели 22-летнего Антонио Мура, официально скончавшегося из-за ранений в ДТП в Сирии 24 января, на самом деле являются прикрытием для потерь, понесенных американцами 8 января на «Айн Аль-Асад».

Так или иначе, пар уже ушел в свисток. Никто в Штатах не возмущался и не требовал расследования того, каким образом первоначально объявленные травмированными 11 военнослужащих спустя менее месяца превратились в 110 пострадавших.

Конец? Вовсе нет. Очередной акт этой эпопеи завершился 4 мая, когда американское интернет-издание Task & Purpose озвучило информацию CENTCOM. Согласно ей, 29 человек из числа 110 военнослужащих США, пострадавших во время иранского удара, удостоились награждения медалью «Пурпурное сердце».

Следует уточнить, что «Пурпурное сердце» вручается не абы кому, а лишь тем военнослужащим США, которые погибли или получили ранения в результате действий противника. В последнем случае одним из критериев представления к награждению является неспособность военнослужащего вследствие ранения выполнять свои служебные обязанности в течение как минимум 48 часов. Короче говоря, после заметки в Task & Purpose первоначальные заверения Белого дома и Пентагона об отсутствии пострадавших заиграли совершенно новыми красками.

Допустим, что сразу после удара Ирана по «Айн Аль-Асад» CENTCOM мог не знать, сколько американцев на авиабазе пострадало. Но к 17 января, к моменту признания Пентагона «Ой, у нас 11 человек контужено», уже минимум 29 военнослужащих США из-за серьезных травм валялись на госпитальных койках. Просто иначе этих людей потом не наградили бы «Пурпурным сердцем». 29, а не 11!

То есть 17 января Центральное командование США сознательно солгало. Очевидно, что главной причиной последующего постепенного роста официального числа американцев, пострадавших от иранских ракет, являлась не сложность диагностики у военнослужащих контузий и черепно-мозговых травм, а опасения Пентагона, не пожелавшего одномоментно шокировать свою общественность подлинными масштабами ущерба, причиненного иранцами U.S. Army.

На основании этого вывода всячески превозносимый западными СМИ тезис об абсолютной прозрачности американских заявлений в части признания собственных военных потерь следует считать банальным пропагандистским штампом. После сообщения Task & Purpose этот штамп окончательно изжил себя и должен быть выброшен на свалку истории.