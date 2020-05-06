В Росстате уточнили цифры человеческих потерь в Великой Отечественной войне

Москва, 6 мая. К 75-летию Победы Росстат представил юбилейный статистический сборник «Великая Отечественная война», в котором опубликованы сводные данные обо всех сферах жизни народа СССР во время Великой Отечественной войны, в том числе — человеческие потери, передает корреспондент Федерального агентства новостей. По уточненным данным на основе архивов, материалов Минобороны, наша страна потеряла 26,6 млн человек.

В общее количество включены убитые в бою, умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны; умершие от голода, погибшее во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и карательных акций мирное население; расстрелянные и замученные в концентрационных лагерях, а также не вернувшиеся в страну люди, угнанные на каторжные работы в Германию и другие страны. Цифру потерь военнослужащих и гражданского населения получили в результате обширных статистических исследований ученых-демографов и последующей работы государственной комиссии по уточнению людских потерь.

«Подобный сборник — наша молодая традиция, — рассказал руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. — Первый мы выпустили пять лет назад: собрали все цифры и факты, в том числе, засекреченные из государственных и частных архивов. К 75-летию мы дополнили и расширили издание. За это время открывались новые архивы, добавлялась новая информация. Нам важно было показать объективную картину, вспомнить всех, уточнить все детали — мы постарались сделать это. Для сотрудников Росстата это было делом чести. Это наш долг».

В сборнике Росстата по годам указаны безвозвратные потери военнослужащих в Великой Отечественной войне, потери при освобождении республик СССР, стран Европы и Азии. По этим данным можно наглядно представить, какую цену заплатил советский народ за освобождение соседних территорий: например, только при боях на территории Польши погибло 600 212 наших солдат.

В документе приведены также данные о потерях иностранных формирований, сражавшихся на стороне СССР, и соотношение числа безвозвратных потерь вооруженных сил Германии, ее союзников и Красной Армии с союзниками на советско-германском фронте. Приведены также данные о национальности и возрасте бойцов. Цифры сухие, но правда в них проглядывает жуткая: 40% солдат, не вернувшимся с фронта, не было и 25 лет.

Отдельная графа сборника — потери гражданского населения:13 684 692 человека. Статисты указали, сколько было истреблено преднамеренно, сколько погибло на принудительных работах в Германии, сколько — от жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской помощи).

«Большой урон населению, находившемуся под оккупацией, причинил насильственный угон наиболее трудоспособной его части на каторжные работы в Германию и оккупированные ею страны, — отмечают в Росстате. — Общее количество угнанных граждан СССР достигло 5 269 513 человек».

Чтобы установить масштаб человеческих потерь за годы войны, статистам потребовались десятилетия, рассказывает Павел Малков.

«Сейчас есть тенденция к пересмотру истории, а мы даем цифры и факты, которые сложно оспорить, — рассказал глава Росстата. — Мы пишем историю в цифрах. За каждой этой цифрой человеческие жизни и судьбы, эти цифры обращаются к каждому из нас. Мы не имеем права ничего забыть».

По словам Малкова, статистическая работа в годы войны велась непрерывно: проводились срочные переписи в отдельных районах страны, учитывались непростые миграционные потоки, отчетность по производству и сельскому хозяйству. Статисты выполняли свою работу, а вместе с этим, как и все, рыли окопы, сдавали кровь, уходили на фронт. Среди ветеранов современного Росстата есть люди, которые дошли до Берлина и вернулись с Победой, есть и погибшие на фронтах.

Юбилейный сборник Росстата основан более чем на 70 источниках данных: государственных и частных архивах, материалах МВД, Минобороны, Центробанка, РЖД и других структур.

Он охватывает все сферы жизни СССР в военное и послевоенное время. В нем указываются довоенные цены на товары народного потребления, показатели для формирования бюджета страны на 1941 год, соотношение мужчин и женщин в довоенном СССР и многие другие данные.

Полная версия сборника опубликована на портале мультимедийного проекта «Цифры Победы».