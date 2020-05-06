Сотрудники ГИБДД устроили сюрприз для девочки. ФАН-ТВ

Юная жительница подмосковного Королева навсегда запомнит свой день рождения в этом году: именинницу поздравили сотрудники Госавтоинспекции, ранее оформлявшие ДТП с ее участием.

«Несколько месяцев назад две юные жительницы Королева в сопровождении мамы возвращались из школы домой. На нерегулируемом пешеходном переходе на них совершил наезд автомобиль. В результате ДТП девочки и мама получили травмы различной степени тяжести», — рассказывают в пресс-службе МВД России.

Инспектор ДПС капитан полиции Евгений Воронин, узнав, что у одной из пострадавших праздник, решил устроить ей сюрприз.

«Мы сегодня пришли поздравить тебя с Днем рождения. Можешь считать, что вся Госавтоинспекция ГИБДД Московской области сегодня поздравляет тебя с праздником. Слава Богу, ты уже выздоровела. Желаем тебе всего самого наилучшего, и, пожалуйста, будь внимательнее дальше на дорогах», — пожелал инспектор ДПС Евгений Воронин.

Воронин и его коллеги поздравили именинницу, использовав сигнально-говорящее устройство и световую сигнализацию служебного автомобиля, а также передали девочке воздушные шары и другие подарки.