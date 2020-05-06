В ВОЗ рассказали, когда проявится влияние майских праздников в РФ на ситуацию с COVID

Москва, 6 мая. Оценивать влияние майских праздников и поведения россиян в выходные дни на ситуацию с коронавирусом пока рано, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Поведение людей в указанный промежуток времени удастся оценить позже, через несколько дней после окончания праздников, поскольку инкубационный период для COVID-19 в среднем составляет 5–6 дней, однако может достигать 14 дней и даже больше», — сообщила представитель ВОЗ.

Вуйнович выразила надежду, что население придерживается рекомендаций и соблюдает режим самоизоляции. Она подчеркнула, что увеличение числа контактов способствует заражению и создает риск дальнейшего распространения.

По данным на 6 мая, в России выявлено 165 929 пациентов с коронавирусом, 10 559 пациентов – за последние сутки. Лидерами по числу выявленных случаев коронавируса в России остаются Москва, Подмосковье и Петербург.

Ранее эксперт ВОЗ в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк рассказал, как хороший сон помогает повысить устойчивость к долговременным нагрузкам и стрессам, особенно в период пандемии коронавируса.