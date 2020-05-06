Актер Петр Красилов заболел пневмонией и ждет результатов теста на коронавирус

Москва, 6 мая. У звезды сериалов «Не родись красивой» и «Бедная Настя» Петра Красилова заподозрили коронавирус. О своем самочувствии актер рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей.

В ответ на вопрос, подтвердились ли опасения на счет коронавируса, Красилов признался, что пока не может ничего точно сказать.

«Не могу вам сказать ни да, ни нет. Потому что анализ взяли только вчера. Результаты еще не пришли. А так у меня пневмония», — пояснил он.

Болезнь проходит в легкой форме, поэтому Красилова не госпитализировали — он лечится дома.

Напомним, большинство артистов и звезд российского шоу-бизнеса сейчас вынужденно не могут работать, из-за эпидемии закрыты театры и кино, приостановлены съемки фильмов, отменены или перенесены концерты.

При этом многие из них продолжают заниматься творчеством. Так, к примеру Евгений Миронов ранее рассказал журналистам, что работает над текстом новых постановок. Многие артисты, например, Лиза Боярская, рады больше времени проводить с детьми.

По последним данным, в России диагностировано 165 929 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии 21 327 человек выздоровело, 1 537 скончались. С 30 марта в РФ был введен режим нерабочих дней. Эта мера была направлена на противодействие распространения коронавирусной инфекции.