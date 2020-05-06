Ученые из США и Турции предсказали наступление климатической катастрофы

Вашингтон, 6 мая. Группа ученых из США и Турции определила, что к 2050 году человечество будет подвержено большему количеству экстремальных погодных явлений. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Ок-Риджской национальной лаборатории.

Как объяснили специалисты, среди катаклизмов будут жара, засуха, наводнения, возникшие из-за изменения климата. Ученые использовали данные об индексе экстремальности климата (CEI) Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Они сделали прогнозы девяти типов стихийных погодных явлений на территории США. Расчеты проводили с помощью суперкомпьютера Titan, который находится в Ок-Риджской национальной лаборатории.

Как объяснили ученые, к 2050 году это число катаклизмов увеличится вдвое и достигнет одной трети всех жителей страны, при этом не учитывается рост населения. Эксперты добавили, что из-за частой жары увеличится число людей, страдающих от сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний.

Ранее стало известно, что климат Сибири станет гораздо более комфортным для жизни человека к 2080 году благодаря росту среднегодовых температур. К такому выводу пришли российские и американские ученые.

Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены. При этом уровень осадков в регионе повысится на 140 миллиметров. В результате этих изменений климат Сибири станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25% к 2080 году.

Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники. За последние годы среднегодовые температуры заполярья выросли на 6-7 градусов. Ученые предупреждают, что таяние льдов станет в будущем причиной серьезных изменений в круговороте течений и окажет необратимое влияние на работу климата Земли в целом.