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Малькевич уверен, что террористы из ПНС пойдут под трибунал за свои преступления

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Малькевич уверен, что террористы из ПНС пойдут под трибунал за свои преступления

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили охоту на всех чиновников, которые похожи на актеров фильма «Шугалей». Боевики похищают людей и бросают их в тюрьмы. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич сравнил происходящее в Ливии с плохим фильмом ужасов. 

В Ливии зарегистрирована волна похищений, организованных боевиками — после премьеры фильма «Шугалей» радикалы ищут людей, похожих на актеров киноленты. Малькевич отметил важную роль России в фиксации преступлений, совершаемых ПНС, подчеркнув, что все документально подтвержденные случаи бесчинств преступников будут преданы огласке. 

«Если сказать, что я шокирован этой новостью, — наверно, это ничего не сказать. Фактически сейчас Россия в одиночку пишет летопись преступлений ливийского режима. Я убежден, что, когда мир выйдет их карантина по коронавирусу, мы должны будем на всех площадках говорить, выходить в ООН с инициативой создания международного трибунала по преступлениям в Ливии. Потому что происходящее не укладывается ни в какие рамки. Фактически там объявлен открытий террор со стороны боевиков в отношении всех, кого подозревают хоть в чем-то», — пояснил он.

Малькевич уверен, что террористы из ПНС пойдут под трибунал за свои преступления

Журналист подчеркнул, что главарь боевиков Файез Саррадж забил тюрьмы людьми, неугодными его режиму. За решетку поместили общественных деятелей, адвокатов, а также всех, кто хоть как-то взаимодействовал с похищенными социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном.

«Мы дошли до крайней степени фильма ужасов — людей, похожих на тех, кто снимался в фильме, начинают хватать и бросать в застенки. Просто по внешнему сходству — это не укладывается ни в какие рамки. Я надеюсь, мир скажет России спасибо за всю эту тщательно подобранную хронику преступлений, мы отвезем ее в Совет по правам человека ООН», — добавил член Общественной палаты. 

В завершение Малькевич напомнил, что следующая сессия ООН по правам человека состоится в сентябре — он выразил готовность озвучить всю хронологию бесчинств режима Сарраджа. 

«Надеюсь, она состоится. Я готов туда ехать, показывать эти документы. Мы тщательно фиксируем каждый факт. И свой «Нюрнберг» для Саррджа, Башаги и всего этого террористического отребья обязательно придет. Пусть они никаких иллюзий насчет спасения не питают», — подытожил он. 

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