Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили охоту на всех чиновников, которые похожи на актеров фильма «Шугалей». Боевики похищают людей и бросают их в тюрьмы. Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич сравнил происходящее в Ливии с плохим фильмом ужасов.

В Ливии зарегистрирована волна похищений, организованных боевиками — после премьеры фильма «Шугалей» радикалы ищут людей, похожих на актеров киноленты. Малькевич отметил важную роль России в фиксации преступлений, совершаемых ПНС, подчеркнув, что все документально подтвержденные случаи бесчинств преступников будут преданы огласке.

«Если сказать, что я шокирован этой новостью, — наверно, это ничего не сказать. Фактически сейчас Россия в одиночку пишет летопись преступлений ливийского режима. Я убежден, что, когда мир выйдет их карантина по коронавирусу, мы должны будем на всех площадках говорить, выходить в ООН с инициативой создания международного трибунала по преступлениям в Ливии. Потому что происходящее не укладывается ни в какие рамки. Фактически там объявлен открытий террор со стороны боевиков в отношении всех, кого подозревают хоть в чем-то», — пояснил он.

Журналист подчеркнул, что главарь боевиков Файез Саррадж забил тюрьмы людьми, неугодными его режиму. За решетку поместили общественных деятелей, адвокатов, а также всех, кто хоть как-то взаимодействовал с похищенными социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном.

«Мы дошли до крайней степени фильма ужасов — людей, похожих на тех, кто снимался в фильме, начинают хватать и бросать в застенки. Просто по внешнему сходству — это не укладывается ни в какие рамки. Я надеюсь, мир скажет России спасибо за всю эту тщательно подобранную хронику преступлений, мы отвезем ее в Совет по правам человека ООН», — добавил член Общественной палаты.

В завершение Малькевич напомнил, что следующая сессия ООН по правам человека состоится в сентябре — он выразил готовность озвучить всю хронологию бесчинств режима Сарраджа.