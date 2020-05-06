Доктор Мясников рассказал о ежедневных драмах в «красной зоне» больницы

Москва, 6 мая. Главврач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников рассказал, что ситуация в медучреждениях иногда складывается драматичная.

Выйдя из «красной зоны» после смены, Мясников записал для подписчиков короткое видео. Доктор рассказал, что драмы в больницы случаются ежедневно. По словам врача, в больнице «между небом и землей» находится его знакомый, врачи сражаются за его жизнь.

Главврач отметил, что в настоящий момент в «красной зоне» меньше пациентов, чем обычно. Кроме того, Мясников рассказал, что стал свидетелем того, как 70-летнего пациента выписывают из больницы после победы над коронавирусом. Выздоровевший сердечно благодарил медиков. Однако иногда ситуация развивается по другому сценарию и болезнь берет верх, отметил Мясников.

При этом врач выглядел уставшим и даже говорил с трудом. Он выразил надежду, что скоро ситуация с коронавирусом закончится.

Ранее доктор Мясников рассказал, как лечить коронавирус «бабушкиным» способом. По словам специалиста, всего у 10% человек от общего числа заразившихся болезнь протекает в тяжелой форме. Такие больные нуждаются в госпитализации, а остальные 90% могут лечиться дома.