Геннадий Онищенко поздравляет коллег с Днем Победы

Накануне 75-летия Победы нашей страны в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов Федеральное агентство новостей по традиции публикует поздравление первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача РФ, академика РАН Геннадия Онищенко.

Парламентарий обращается к своим коллегам — сотрудникам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Поздравление Геннадия Онищенко

Дорогие коллеги! Пришел святой и самый важный праздник для каждого из нас — День Победы, 75-летие которой отмечается 9 мая.

Великая Отечественная война 1941—1945 годов была тяжелым испытанием для всего нашего народа, для здравоохранения и медицинской науки, испытанием на прочность и способность бороться в чрезвычайных условиях за сохранение жизни и здоровья раненых и больных, за санитарно-эпидемиологическое благополучие войск и тыла нашей Родины.

Миграция огромных масс населения, многообразие лишений и бед, опустошение обширной территории, охваченной военными действиями, не могли не сказаться на эпидемической обстановке в воюющей стране. Среди населения распространялись неизбежные спутники военного времени: острые кишечные инфекции, дизентерия, имелись отдельные вспышки холеры, тифопаратифозных заболеваний, особенно сыпного тифа, а также малярии и других опасных инфекций. При этом медицинские работники не допустили распространения инфекционных заболеваний как среди населения страны, так и среди личного состава воинских формирований.

Мы воздаем должное медикам фронта и тыла, усилиями которых в годы Великой Отечественной войны были возвращены в строй 72,3% раненых и 90,6% больных. Беспримерные заслуги медицинского персонала уже в 1944 году привели к созданию Академии медицинских наук СССР.

Взяли Берлин, водрузив над поверженным Рейхстагом Знамя Победы, опытные и обстрелянные бойцы, большинство которых (около 80%), благодаря высокому профессионализму советских медиков, возвратилось в строй после ранений или болезней.

Сжатые сроки восстановления народного хозяйства на освобожденных территориях наряду с локализацией и ликвидацией вспышек инфекционных заболеваний среди местного населения, как результата вражеской оккупации, являются историческим фактом мирового значения.

Не менее драматичным был постсоветский переход 90-х годов прошлого века, когда продолжался развал научных и практических достижений СССР. Новоявленные реформаторы по указке из-за рубежа старались ликвидировать не только отечественные противочумные научно-исследовательские институты и санитарно-карантинные станции, но и ставили под сомнение необходимость сохранения государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Однако восторжествовал здравый смысл, позволивший сохранить ключевые достижения советского периода, включая «Микроген» — уникальное учреждение, благодаря которому осуществляется обеспечение населения страны вакцинами национального календаря прививок.

Правильность принятых решений подтверждается сейчас. Об этом свидетельствуют показатели выявления заболевших и смертности от коронавирусной инфекции в нашей стране и в других государствах, где санитарно-эпидемиологические службы были ликвидированы.

Ведущая роль в проведении мероприятий по локализации и ликвидации коронавирусной инфекции принадлежит государственной санитарно-эпидемиологической службе. Рискуя здоровьем, а порой и самой жизнью, наши сотрудники совместно с практическими врачами и научными работниками добиваются решительного перелома в борьбе с COVID-19. Напряженно работают научно-исследовательские учреждения нашей санитарно-эпидемиологической службы, приближая день окончания клинических испытаний национальной вакцины против коронавирусной инфекции.

Прошу всех строго соблюдать установленные ограничительные меры, санитарно-эпидемиологические нормы и правила работы в очаге коронавирусной инфекции, личным примером воздействовать на сотрудников, которые находятся в начале своего пути.

Отмечая 75-летие Великой Победы, мы воздаем должное всем врачам и остальному медицинскому персоналу, профессионализм и усилия которых обеспечили сохранение жизни, восстановление здоровья и боеспособности наших воинов в 1941—1945 годах.

В эти торжественные и вместе с тем тревожные дни поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны и сотрудников государственной санитарно-эпидемиологической службы с Днем 75-й годовщины Победы и выражаю признательность за верность профессиональному долгу.

Желаю каждому и нам всем успехов в обеспечении биологической безопасности населения страны, в локализации и ликвидации очагов коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации во имя сохранения жизни и здоровья страждущих. Никто, кроме нас, не в состоянии победить невидимого и опасного противника.

Ангела-хранителя, спокойствия, уверенности в собственных силах и веры в грядущую победу! Будьте здоровы!