Ученые предупредили, что коронавирус стал еще заразнее

Вашингтон, 6 мая. Коронавирус SARS-CoV-2 мутировал и стал еще заразнее, заявили ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса в США.

К такому выводу специалисты пришли по итогам исследования, проведенного вместе со своими британскими коллегами из Университета Дюка и Университета Шеффилда. В ходе научных изысканий они проанализировали несколько тысяч последовательностей генома коронавируса. Образцы были взяты из базы данных организации Global Initiative for Sharing All Influenza, которая собирает данные по коронавирусам и гриппу.

В итоге было обнаружено 14 мутаций SARS-CoV-2. Одна из них затрагивает шиповидный белок, в результате чего вирусу становится проще присоединяться к клеткам организма из-за образования водородной связи. По мнению ученых, способность SARS-CoV-2 быстро мутировать потенциально ограничивает эффективность вакцины против него.

Ранее телеканал 360 сообщил об открытии специалистов из Израильского института биологических исследований. Они первыми в мире смогли получить антитела, способные нейтрализовать SARS-CoV-2. Следом за ними о синтезировании экспериментального антитела, способного победить COVID-19 в лабораторных условиях, заявили ученые из Нидерландов и Германии, отмечает РИАМО. Разработку опробовали на генетически модифицированных мышах, и она показала свою эффективность.

Напомним, по последним данным число случаев диагностирования коронавируса в мире достигло 3 млн 679 544. 257 793 человека погибли. В тройку лидеров по числу заболевших входят США, Испания и Италия.