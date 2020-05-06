Варнава призналась, что еще год назад рассталась с гражданским мужем

Москва, 6 мая. Актриса и звезда юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что еще год назад разошлась со своим гражданским мужем танцором Константином Мякиньковым. В эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» артистка объяснила, почему они с возлюбленным приняли решение расстаться.

«Мы разъехались и финита ля комедия! И, как бы банально это не звучало, мы в потрясающих отношениях, общаемся, дружим, если можно так сказать», — поделилась Варнава.

По словам актрисы, сейчас она живет в съемной квартире с собакой. Питомец стал последним подарком, который сделал ей Мякиньков.

Варнава призналась, что расстаться они с возлюбленным решили, поскольку их отношения зашли в тупик. Как отметила артистка, свадьба ничего не изменила бы, а время для рождения ребенка уже прошло — у артистки появились некоторые проблемы по женской линии. К тому же, с появлением малыша звезде пришлось бы на время отказаться от карьеры. Раньше же ребенка не хотел Мякиньков.

Варнава подчеркнула, что их расставание никак не связано с изменами или романтическими чувствами к другим людям.

«Просто отношения любовные потихоньку переквалифицировались в сестринские и родственные», — пояснила артистка.

Также юмористка пожаловалась на безынициативность бывшего партнера. Варнава призналась, что была шокирована, узнав, что Мякиньков купил квартиру сразу после их расставания. Артистка не сомневается, что ее бывший возлюбленный очень быстро найдет новую пару и сможет создать крепкую семью.

Ранее Екатерина Варнава рассказала, почему никогда не выйдет замуж. Артистка заявила, что она самодостаточная женщина, поэтому брак ей не нужен.