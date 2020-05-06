Вирусолог рассказал, что поможет защититься от коронавируса дома

Москва, 6 мая. Вирусолог Анатолий Альштейн предупредил, что полностью обезопасить себя от коронавируса нельзя, но можно существенно снизить вероятность заражения с помощью мер гигиены.

По словам специалиста, подхватить инфекцию можно даже дома. Вирус способен удерживаться на разных поверхностях, поэтому его легко можно занести на любом предмете с улицы.

Альштейн обратил внимание, что инфекция может забраться в дом в том числе и с доставкой еды — «на пакетах тоже может оказаться вирус».

Эксперт объяснил, что защититься от инфекции в такой ситуации можно лишь с помощью тщательной и регулярной гигиены.

«Соблюдение гигиены помогает. 100% предотвратить заболевание невозможно. <…> Пришли с прогулки — опять протерли ручку. Все перед собой протирать. Это снизит возможность заражения», — подчеркнул он в комментарии телеканалу «360».

Сегодня эксперты сходятся во мнении, что абсолютного способа защиты от новой коронавирусной инфекции нет. Избежать ее поможет соблюдение мер предосторожности: самоизоляция, социальное дистанцирование, регулярная дезинфекция гаджетов, максимально возможная обработка купленных в магазине продуктов и их упаковок, домашняя уборка.

Особенно важно в период пандемии следить за чистотой рук и не допускать их контакта с лицом, особенно во время нахождения вне дома.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвал мытье рук наиболее эффективной мерой для профилактики заражения коронавирусом и многими другими болезнями.