Экономисты рассказали, когда нефть подорожает до 40 долларов за баррель

Временный рост котировок противоречит реальной ситуации на рынке. Соглашение ОПЕК+ не способно сбалансировать рынок, где объем предложения по-прежнему превышает спрос. Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале Федерального агентства новостей.

Нефть растет

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 32 долларов за баррель впервые с 14 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 00.49 по московскому времени цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь увеличивалась на 17,9% — до 32,06 долларов за меру. Июньские фьючерсы на нефть WTI по состоянию на 00.54 по Москве дорожали на 24,28% — до 25,34 долларов.

Задать тон торгам

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов обратил внимание, что весь рост в большей степени связан с ожиданиями участников рынка относительно стабилизации спроса и предложения, нежели с реальными изменениями. По его словам, остаются риски, связанные со смягчением карантинных мер, которые могут привести ко второй волне заболеваний, что снова приведет к остановке производств.

«Учитывая тот факт, что все страны-участники ОПЕК+ рекордно нарастили добычу перед вступлением в силу сделки по сокращению добычи, то нужно будет посмотреть за май, насколько участникам удастся выполнить свои договоренности. Еще одним позитивным фактором является заявление министра нефти Норвегии Тины Бру, которая сообщила, что страна сократит добычу нефти в июне 2020 года на 250 тысяч б/c, а в период с июля по декабрь — на 134 тысяч б/с. При этом ввод в эксплуатацию нескольких месторождений будет отложен до 2021 года», — заметил Вячеслав Абрамов.

Эксперт заметил, что сегодня будут опубликованы данные от Минэнерго США, которые зададут тон торгам. По прогнозам, запасы нефти увеличились на 7,759 миллионов баррелей.

«В ближайшей перспективе, возможно, мы сможем увидеть 35 долларов за баррель нефти марки Brent. Однако дальнейший рост к 40 долларам за баррель должен быть обусловлен ростом спроса на нефть и снижением запасов. Иначе это снова может вызвать очередную волну снижения к 25 долларам», — заключил экономист.

Временный рост

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что рост нефтяных котировок в первых числах мая — это реакция бирж на вступление в силу решения ОПЕК+ о сокращении добычи. Но сегодня цена июльских фьючерсов уже снизилась: Brent на 0,19% — до 30,91 доллара за баррель, WTI на 0,33% — до 24,49 доллара за баррель. Это следствие того, что сегодня появились последние данные API: по итогам прошлой недели запасы сырой нефти в США выросли на 8,4 миллионов баррелей.

«Временный рост котировок противоречит реальной ситуации на рынке. Соглашение ОПЕК+ не способно сбалансировать рынок, где объем предложения по-прежнему превышает спрос (по разным оценкам, на 7-15 миллионов баррелей в сутки). Многие страны — и производители, и потребители — столкнулись с тем, что нефть уже негде хранить. Например, Индия заявила, что у страны остались только емкости для хранения воды, и эти мощности Индия будет использовать для нефти. Стратегические хранилища уже заполнены. У берегов разных стран скопилось огромное количество нефтеналивных танкеров, которые просто стоят на якоре — сырье некуда сливать», — добавил Артем Деев.

Он напомнил, что у берегов даже маленького государства Мальта стоят 24 танкера общей грузоподъемностью 1,3 миллионов тонн. Возле Лос-Анджелеса — 20 танкеров, у берегов Голландии — больше 100 танкеров. И так по всему миру.

«Свободные емкости закончатся в ближайшие две-три недели, а спрос при этом не восстановится еще очень долгое время. Так что перебалансировка рынка нефти еще впереди, а рост котировок — временное явление. В среднем по году они составят около 30 долларов. В ближайшее время стоит ожидать очередное падение до отметок 20 долларов и ниже», — заключил Артем Деев.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Россия при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллионов баррелей нефти в сутки.