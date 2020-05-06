Сбербанк снизил ставку по ипотеке

Москва, 6 мая. Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку готового жилья на 0,4% и на 0,5% на покупку квартир в новостройках.

С 6 мая минимальная ставка по кредитам на покупку готового жилья составляет 8,1%. На минимальную ставку по ипотеке могут рассчитывать участники акций «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Минимальная ставка на покупку жилья в новостройке составляет 6,2% годовых. Ставка доступна в рамках программы субсидирования с застройщиками из списка аккредитованных банком новостроек.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку квартир в новостройках. Согласно его инициативе, все что превышает этот показатель, будет субсидироваться государством.

Льготную ипотеку можно взять до 1 ноября 2020 года, процентная ставка сохранится на весь срок кредита. Программа действует на суммы до 8 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также до 3 млн рублей в других субъектах РФ. Минимальный взнос составляет 20%.