Самарские военные устраивают мини-концерты для ветеранов ВОВ. ФАН-ТВ

Накануне юбилея Победы в Великой Отечественной войне под окнами домов ветеранов в Самаре прошли мини-концерты. Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии ЦВО исполнили песни фронтовых лет.

Солисты подъехали к домам ветеранов на восстановленном автомобиле ЗИС-5В и спели «Балладу о солдате», «Казаков в Берлине» и, конечно, «День Победы». В средствах индивидуальной защиты военнослужащие передали ветеранам письма с пожеланиями от солдат, цветы и подарки.